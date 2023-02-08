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Чим категорично не можна годувати котів: можуть бути проблеми зі здоров'ям

Чим категорично не можна годувати кота (фото: freepik com)
Автор: Анна Шиканова

Власники котів упевнені, що з котами можна ділитися їжею зі свого столу. Мовляв, від шматочка хліба чи сосиски тварині нічого не буде. Але це дуже небезпечно. Мало того, в раціоні кота не повинно бути й багатьох продуктів, які ми вважаємо для них безпечними.

Що категорично заборонено їсти котам, розповіли у Daily Paws.

Що небезпечно для котів зі столу людини

Категорично не можна:

  • Ковбаса, сосиски - шкідливі для печінки та серця
  • Смажене м'ясо
  • Сало
  • Борошно - булочки, печиво, макарони - викликають здуття та зайву вагу
  • Кісточки та хрящики – застряють у горлі
  • Цукор та солодощі – викликають ожиріння, діабет, погіршують стан зубів, загальний зовнішній вигляд
  • Шоколад, кава і какао - викликають проблеми із серцем та судинами
  • Алкоголь – викликає блювоту, діарею, утруднене дихання і навіть смерть
  • Сирі яйця – ризик зараження сальмонелою, а також містять авідин – фермент, який заважає котам засвоювати вітаміни, потрібні для шкіри та вовни.
  • Сіль - у великій кількості сіль може принести серйозні проблеми зі здоров'ям у котів. Можливо блювання, діарея, судоми та навіть смерть.

Молочка

Думка про те, що коти люблять і п'ють все життя молоко – хибне. І це стосується будь-якого молока - коров'ячого, козячого або овечого. Як і всі ссавці, коти п'ють молоко лише у ранньому дитинстві. Спочатку – мамине, потім можна в раціоні використовувати будь-яке інше. І з віком коти молоко засвоювати перестають, тому після 6 місяців їм воно вже не потрібне.

У дорослих котів та кішок молоко може спровокувати діарею, а казеїн стає алергеном.

А що можна давати? У котячому раціоні можуть бути кисломолочні продукти – ряжанка, кефір, сир. Проте не всі коти їдять молочку із задоволенням.

М'ясо

Здавалося б, коти – хижаки та м'ясо для них найкраща їжа. Але й тут не все так просто. Що давати точно не можна:

  • Сире чи недоварене м'ясо - є ризик заразити кота глистами
  • Субпродукти та обрізки - давайте тільки чисте м'ясо
  • Печінка - зовсім небагато і лише у вареному вигляді, для травлення тварини це важка їжа
  • Свинина - вона надто жирна для котів

А що можна давати? Можна відварити трохи курячого м'яса, а кілька шматочків печінки змішати з кашею.

Риба

У природі коти рибу не їдять. Для них це не природна їжа, особливо річкова риба. Котам можна зрідка давати рибу і лише морську. Річкова риба небезпечна - є ризик зараження паразитами та отримання сечокам'яної хвороби.

А що можна давати? Рибу котикам можна давати не частіше 1-2 разів на тиждень, тільки морську, не жирних сортів, бажано відварену і заздалегідь видалити всі кістки, шкірку та начинки.

Овочі

Що давати не можна :

Картопля - коти не перетравлюють крохмаль

Капуста та бобові – викликають метеоризм та здуття живота

Цибуля та часник - містять небезпечні токсини для тварин

Гриби – надто важкі для перетравлення

Авокадо - отруйний для котів

Горіхи - у них міститься небезпечна для котів кількість фосфору

Виноград та родзинки - небезпечні для котів

Зелена цибуля, зелений часник - викликає кишкові проблеми

А що можна давати? Цілком спокійно можна давати котам моркву, огірки, кабачки, шпинат, салат та варений буряк

До речі, раніше ми писали, чому котів не можна годувати з рук.

А ще розповідали про те, як розшифрувати котячу мову – чому він нявкає.

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