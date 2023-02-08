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Чем категорически нельзя кормить котов: могут быть проблемы со здоровьем

Чем категорически нельзя кормить кота (фото: freepik com)
Автор: Анна Шиканова

Владельцы котов уверены, что с котами можно делиться пищей со своего стола. Мол, от кусочка хлеба или сосиски животному ничего не будет. Но это очень опасно. Более того, в рационе кота не должно быть и многих продуктов, которые мы считаем для них безопасными.

Что категорически запрещено есть котам, рассказали в Daily Paws.

Что опасно для котов со стола человека

Категорически нельзя:

  • Колбаса, сосиски - вредны для печени и сердца
  • Жареное мясо
  • Сало
  • Мучное - булочки, печенье, макароны - вызывают вздутие и лишний вес
  • Косточки и хрящики - застревают в горле
  • Сахар и сладости - вызывают ожирение, диабет, ухудшают состояние зубов, общий внешний вид
  • Шоколад, кофе и какао - вызывают проблемы с сердцем и сосудами
  • Алкоголь - вызывает рвоту, диарею, затрудненное дыхание и даже смерть
  • Сырые яйца - риск заражения сальмонеллой, а также содержат авидин - фермент, который мешает котам усваивать витамины, нужные для кожи и шерсти
  • Соль - в больших количествах соль может принести серьезные проблемы со здоровьем у котов. Может быть рвота, диарея, судороги и даже смерть.

Молочка

Мнение о том, что коты любят и пьют всю жизнь молоко - ошибочное. И это относится к любому молоку - коровьему, козьему или овечьему. Как и все млекопитающие, коты пьют молоко только в раннем детстве. Сначала - мамино, потом можно в рационе использовать любое другое. И с возрастом коты молоко усваивать перестают, поэтому после 6 месяцев им оно уже не нужно.

У взрослых котов и кошек молоко может спровоцировать диарею, а казеин становится аллергеном.

А что давать можно? В кошачьем рационе могут быть кисломолочные продукты - ряженка, кефир, творог. Однако не все коты едят молочку с удовольствием.

Мясо

Казалось бы, коты - хищники и мясо для них лучшая еда. Но и тут не все так просто. Что давать точно нельзя:

  • Сырое или недоваренное мясо - есть риск заразить кота глистами
  • Субпродукты и обрезки - давайте только чистое мясо
  • Печень - совсем немного и только в вареном виде, для пищеварения животного это тяжелая еда
  • Свинина - она слишком жирная для котов

А что давать можно? Можно отварить немного куриного мяса, а пару кусочков печени смешать с кашей.

Рыба

В природе коты рыбу не едят. Для них это не естественная пища, особенно речная рыба. Котам можно изредка давать рыбу и только морскую. Речная рыба опасна - есть риск заражения паразитами и получения мочекаменной болезни.

А что давать можно? Рыбу котикам можно давать не чаще 1-2 раз в неделю, только морскую, не жирных сортов, желательно отварную и предварительно удалить все кости, шкурку и внутренности.

Овощи

Что давать нельзя:

Картофель - коты не переваривают крахмал

Капуста и бобовые - вызывают метеоризм и вздутие живота

Лук и чеснок - содержат опасные токсины для животных

Грибы - слишком тяжелы для переваривания

Авокадо - ядовит для кошек

Орехи - в них содержится опасное для котов количество фосфора

Виноград и изюм - опасны для кошек

Зеленый лук, зеленый чеснок - вызывает кишечные проблемы

А что давать можно? Совершенно спокойно можно давать котам морковь, огурцы, кабачки, шпинат, салат и вареную свеклу

Кстати, ранее мы писали о том, почему котов нельзя кормить с рук.

А еще рассказывали о том, как расшифровать кошачий язык - почему он мяукает.

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