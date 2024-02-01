Чи залежить патріотизм від мови спілкування, на думку українців (відео)

Чи залежить патріотизм від мови спілкування, на думку українців

Для кожного слово патріотизм має особливе значення, адже кожен розуміє його для себе по-своєму. І це абсолютно нормально, бо створювати сварки через те, що хтось не погоджується з вашою думкою та вашим баченням світу - не є доречним. Тим паче зараз.

Питання мови досі є гострим для українців, адже не всі вважають за потрібне переходити на рідну мову, а дехто навпаки.

Саме тому опитування допомагає зрозуміти, чи дійсно важливо розпалювати конфлікти навколо мовного питання.

Троє українців відповіли таким чином:

"Це ви скажіть хлопцям, які в окопах там сидять. Ось там більшість, здається, російською розмовляють, ніж українською"

"Багато людей народилися багато років тому і їх виховували батьки тією мовою, якою вони самі розмовляли. Тому українець може розмовляти українською, а може російською"

"Патріотизм не залежить від тієї мови, якою він розмовляє. Російська мова на території України, наприклад, звучить у Харківській області, або Слобожанський діалект - це ж культурне надбання".

Виходить, що не всі українці вважають патріотами лише тих, хто розмовляє рідною мовою. Та варто зауважити, що це суб'єктивна думка кожного з опитаних.