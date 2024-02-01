Зависит ли патриотизм от языка общения, по мнению украинцев (видео)

Патриотизм проявляется у каждого человека по-своему, но за последние 2 года эта тема стала более острой и речь общения играет большую роль.
О том, что думают украинцы по поводу роли общения на патриотизме, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Instagram-опрос News Ukraine live.
Для каждого слово патриотизм имеет особенное значение, ведь каждый понимает его для себя по-своему. И это абсолютно нормально, потому что создавать ссоры из-за того, что кто-то не соглашается с вашим мнением и вашим видением мира - не уместно. Тем более сейчас.
Вопрос языка до сих пор острый для украинцев, ведь не все считают нужным переходить на родной язык, а некоторые наоборот.
Именно поэтому опрос помогает понять, действительно ли важно разжигать конфликты вокруг языкового вопроса.
Трое украинцев ответили следующим образом:
Выходит, что не все украинцы считают патриотами только тех, кто разговаривает на родном языке. Но следует отметить, что это субъективное мнение каждого из опрошенных.
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