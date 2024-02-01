Зависит ли патриотизм от языка общения, по мнению украинцев (видео)

Зависит ли патриотизм от языка общения, по мнению украинцев

Для каждого слово патриотизм имеет особенное значение, ведь каждый понимает его для себя по-своему. И это абсолютно нормально, потому что создавать ссоры из-за того, что кто-то не соглашается с вашим мнением и вашим видением мира - не уместно. Тем более сейчас.

Вопрос языка до сих пор острый для украинцев, ведь не все считают нужным переходить на родной язык, а некоторые наоборот.

Именно поэтому опрос помогает понять, действительно ли важно разжигать конфликты вокруг языкового вопроса.

Трое украинцев ответили следующим образом:

"Это вы скажите ребятам, которые в окопах там сидят. Вот там большинство, кажется, на русском говорят, чем на украинском"

"Многие люди родились много лет назад и их воспитывали родители на том языке, на котором они сами разговаривали. Поэтому украинец может разговаривать на украинском, а может на русском"

"Патриотизм не зависит от того языка, на котором он говорит. Русский язык на территории Украины, например, звучит в Харьковской области, или Слобожанский диалект - это же культурное достояние".

Выходит, что не все украинцы считают патриотами только тех, кто разговаривает на родном языке. Но следует отметить, что это субъективное мнение каждого из опрошенных.