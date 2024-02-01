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Чи залежить патріотизм від мови спілкування, на думку українців (відео)

Четвер 01 лютого 2024 18:55
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Чи залежить патріотизм від мови спілкування, на думку українців (відео) Чи залежить патріотизм від мови спілкування (фото: Freepik)
Автор: Юлія Любченко

Патріотизм проявляється у кожної людини по-своєму, але за останні 2 роки ця тема стала більш гострою і мова спілкування відіграє велику роль.

Про те, що думають українці з приводу ролі спілкування на патріотизм, розповідає РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на Instagram-опитування News Ukraine live.

Чи залежить патріотизм від мови спілкування, на думку українців

Для кожного слово патріотизм має особливе значення, адже кожен розуміє його для себе по-своєму. І це абсолютно нормально, бо створювати сварки через те, що хтось не погоджується з вашою думкою та вашим баченням світу - не є доречним. Тим паче зараз.

Питання мови досі є гострим для українців, адже не всі вважають за потрібне переходити на рідну мову, а дехто навпаки.

Саме тому опитування допомагає зрозуміти, чи дійсно важливо розпалювати конфлікти навколо мовного питання.

Троє українців відповіли таким чином:

  • "Це ви скажіть хлопцям, які в окопах там сидять. Ось там більшість, здається, російською розмовляють, ніж українською"
  • "Багато людей народилися багато років тому і їх виховували батьки тією мовою, якою вони самі розмовляли. Тому українець може розмовляти українською, а може російською"
  • "Патріотизм не залежить від тієї мови, якою він розмовляє. Російська мова на території України, наприклад, звучить у Харківській області, або Слобожанський діалект - це ж культурне надбання".

Виходить, що не всі українці вважають патріотами лише тих, хто розмовляє рідною мовою. Та варто зауважити, що це суб'єктивна думка кожного з опитаних.

Раніше ми розповідали про те, як українці ставляться до чоловіків, які закордоном.

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