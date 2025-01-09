Чи впливають місячні фази на якість сну: що каже наука?

З давніх часів люди помічали зв’язок між фазами Місяця та різними аспектами свого життя. Чи є цьому наукове підтвердження, чи це лише давні забобони?
РБК-Україна (проєкт Styler) пояснює, як фази супутника Землі можуть впливати на сон, чи існує підтвердження таких тверджень та як убезпечити себе від можливого негативного впливу.
Місяць впливає на Землю не лише своїм світлом, а й силою гравітації, яка викликає припливи і відпливи. Деякі дослідники припускають, що цей вплив може поширюватися і на людський організм, адже вода становить близько 60% маси тіла.
Є гіпотеза, що біоритми людини синхронізуються з місячними циклами, подібно до того, як рослини реагують на зміну дня і ночі. Однак наукові дослідження не підтвердили однозначного зв’язку між фазами Місяця та фізіологічними процесами.
Хоча деякі люди відчувають зміни в настрої або самопочутті, це може бути наслідком інших факторів, таких як стрес або режим дня. Тож, місячні фази поки що залишаються більше предметом цікавості, ніж доказової науки.
Повний Місяць - найяскравіша фаза, коли наш супутник максимально освітлює нічне небо. Багато людей зауважують, що саме в ці ночі їм важче заснути або вони прокидаються частіше.
Одне з пояснень полягає в тому, що яскраве світло може порушувати вироблення мелатоніну - гормону, який відповідає за регуляцію сну. Крім того, у давнину повний Місяць асоціювали з міфами про перевертнів, що також могло формувати психологічні переконання.
Сучасні дослідження показали, що в деяких людей у період повного Місяця справді знижується якість сну на 10-20%. Однак для більшості цей вплив незначний і може бути компенсований дотриманням гігієни сну.
Період нового Місяця характеризується тим, що супутник майже не видно, і ночі стають максимально темними. Деякі люди вважають, що в цей час сон стає більш глибоким і спокійним через відсутність додаткового світла. Однак наукові дані не підтверджують значного впливу цієї фази на тривалість або якість сну.
Можливо, це пов’язано з тим, що темрява створює комфортні умови для відпочинку, а мелатонін виробляється без перешкод. Однак інші дослідження показали, що чутливі люди в цей період можуть відчувати підвищену тривожність через внутрішні ритми. Отже, новий Місяць може впливати на сон індивідуально, залежно від фізіологічних і психологічних особливостей людини.
Вчені неодноразово намагалися підтвердити або спростувати вплив місячних фаз на сон. У кількох дослідженнях було виявлено, що під час повного Місяця сон стає коротшим, а його глибокі фази зменшуються. Проте ці зміни настільки незначні, що більшість людей їх не помічають.
Інші дослідження не знайшли взагалі жодного зв’язку між фазами Місяця і сном. Науковці припускають, що психологічні фактори, такі як віра в міфічний вплив Місяця, можуть створювати ілюзію порушення сну. Тому важливо розрізняти об’єктивні дані і суб’єктивні відчуття, щоб уникати зайвих хвилювань.
Незалежно від того, чи вірите ви у вплив місячних фаз, дотримання простих правил може покращити якість сну.
По-перше, варто зменшити кількість штучного світла у спальні, використовуючи затемнені штори або маску для очей. По-друге, перед сном уникайте використання гаджетів, адже їхнє світло пригнічує вироблення мелатоніну.
Також корисно встановити стабільний графік засинання і пробудження, щоб синхронізувати внутрішні ритми. Якщо вас турбують часті пробудження під час повного Місяця, можна спробувати заспокійливі трав’яні чаї або медитацію. І пам’ятайте, що здоровий сон залежить більше від ваших звичок, ніж від розташування Місяця на небі.
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При написанні матеріалу використовувалися наступні джерела: сайти TED, WebMD, Sleep Foundation.