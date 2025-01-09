Влияют ли лунные фазы на качество сна: что говорит наука?

С давних времен люди замечали связь между фазами Луны и различными аспектами своей жизни. Есть ли этому научное подтверждение, или это лишь древние суеверия?
РБК-Украина (проект Styler) объясняет, как фазы спутника Земли могут влиять на сон, существует ли подтверждение таких утверждений и как обезопасить себя от возможного негативного влияния.
Луна влияет на Землю не только своим светом, но и силой гравитации, которая вызывает приливы и отливы. Некоторые исследователи предполагают, что это влияние может распространяться и на человеческий организм, ведь вода составляет около 60% массы тела.
Есть гипотеза, что биоритмы человека синхронизируются с лунными циклами, подобно тому, как растения реагируют на смену дня и ночи. Однако научные исследования не подтвердили однозначной связи между фазами Луны и физиологическими процессами.
Хотя некоторые люди чувствуют изменения в настроении или самочувствии, это может быть следствием других факторов, таких как стресс или режим дня. Поэтому, лунные фазы пока остаются больше предметом любопытства, чем доказательной науки.
Полнолуние - самая яркая фаза, когда наш спутник максимально освещает ночное небо. Многие люди замечают, что именно в эти ночи им труднее заснуть или они просыпаются чаще.
Одно из объяснений заключается в том, что яркий свет может нарушать выработку мелатонина - гормона, который отвечает за регуляцию сна. Кроме того, в древности полную Луну ассоциировали с мифами об оборотнях, что также могло формировать психологические убеждения.
Современные исследования показали, что у некоторых людей в период полнолуния действительно снижается качество сна на 10-20%. Однако для большинства это влияние незначительно и может быть компенсировано соблюдением гигиены сна.
Период новолуния характеризуется тем, что спутник почти не виден, и ночи становятся максимально темными. Некоторые люди считают, что в это время сон становится более глубоким и спокойным из-за отсутствия дополнительного света. Однако научные данные не подтверждают значительного влияния этой фазы на продолжительность или качество сна.
Возможно, это связано с тем, что темнота создает комфортные условия для отдыха, а мелатонин вырабатывается без помех. Однако другие исследования показали, что чувствительные люди в этот период могут испытывать повышенную тревожность из-за внутренних ритмов. Итак, новая Луна может влиять на сон индивидуально, в зависимости от физиологических и психологических особенностей человека.
Ученые неоднократно пытались подтвердить или опровергнуть влияние лунных фаз на сон. В нескольких исследованиях было обнаружено, что во время полнолуния сон становится короче, а его глубокие фазы уменьшаются. Однако эти изменения настолько незначительны, что большинство людей их не замечают.
Другие исследования не нашли вообще никакой связи между фазами Луны и сном. Ученые предполагают, что психологические факторы, такие как вера в мифическое влияние Луны, могут создавать иллюзию нарушения сна. Поэтому важно различать объективные данные и субъективные ощущения, чтобы избегать лишних волнений.
Независимо от того, верите ли вы во влияние месячных фаз, соблюдение простых правил может улучшить качество сна.
Во-первых, стоит уменьшить количество искусственного света в спальне, используя затемненные шторы или маску для глаз. Во-вторых, перед сном избегайте использования гаджетов, ведь их свет подавляет выработку мелатонина.
Также полезно установить стабильный график засыпания и пробуждения, чтобы синхронизировать внутренние ритмы. Если вас беспокоят частые пробуждения во время полнолуния, можно попробовать успокаивающие травяные чаи или медитацию. И помните, что здоровый сон зависит больше от ваших привычек, чем от расположения Луны на небе.
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При написании материала использовались следующие источники: сайты TED, WebMD, Sleep Foundation.