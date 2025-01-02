Як "білий шум" впливає на сон та які ще "кольори" існують

У сучасному світі, наповненому гучними звуками та стресами, пошук способів покращити якість сну стає дедалі актуальнішим. Одним із таких рішень є використання білого шуму, але чи підходить цей метод для всіх?

РБК-Україна (проект Styler) пояснює, як білий шум впливає на наш сон, які ще "кольорові" шуми існують і чи справді вони можуть допомогти.

Що таке білий шум і як він працює

Білий шум - це звук, який містить усі частоти, що здатне чути людське вухо, рівномірно розподілені у записі. Його часто описують як статичний або рівний звук, схожий на шурхіт вентилятора, шум дощу чи звуки водоспаду.

Завдяки цій рівномірності білий шум може маскувати інші звуки, які заважають заснути, наприклад, гавкіт собак, автомобільний трафік або розмови сусідів.

Цей шум працює як своєрідна "звукова ковдра", яка блокує різкі й несподівані звуки, створюючи комфортну звукову атмосферу. Саме тому білий шум часто використовують у спальнях, дитячих кімнатах чи навіть офісах для покращення концентрації.

Однак, не всім цей метод підходить: люди, які звикли спати в абсолютній тиші, можуть відчувати дискомфорт або навіть роздратування від білого шуму.

Переваги білого шуму для сну та концентрації

Основна користь білого шуму полягає в його здатності приглушувати зовнішні звуки, які можуть порушувати сон. Це особливо корисно для людей, які живуть у шумних містах або мають неспокійних сусідів.

Окрім цього, білий шум позитивно впливає на когнітивні функції: покращує увагу, пам’ять та здатність до концентрації. Його часто використовують для створення спокійної робочої атмосфери в офісах або під час навчання.

Для новонароджених білий шум створює умови, подібні до тих, які вони відчували в утробі матері, де постійно чули звуки серцебиття, потоку крові та інші природні шуми. Це допомагає немовлятам заспокоїтися та заснути швидше.

Також деякі дослідження вказують, що білий шум може полегшити симптоми синдрому дефіциту уваги та гіперактивності (СДУГ), зменшуючи тривожність і покращуючи здатність фокусуватися на завданнях.

Окрім "білого", існує ще кілька видів подібних шумів (фото: Freepik.com)

Які "кольори" шумів існують

Окрім білого шуму, існує низка інших "кольорових" шумів, кожен із яких має свої характеристики та сфери застосування:

Рожевий шум: менш різкий, ніж білий, має м’яку тональність, яка нагадує шум дощу або хвиль. Його часто використовують для маскування звуків хропіння чи розмов.

менш різкий, ніж білий, має м’яку тональність, яка нагадує шум дощу або хвиль. Його часто використовують для маскування звуків хропіння чи розмов. Коричневий шум: схожий на сильний дощ або віддалений гуркіт грому. Він має глибокі, низькі частоти, які допомагають розслабитися.

схожий на сильний дощ або віддалений гуркіт грому. Він має глибокі, низькі частоти, які допомагають розслабитися. Синій шум: відрізняється високими частотами, нагадує шипіння води під тиском. Підходить для людей, які шукають більш енергійний, але все ще заспокійливий звук.

відрізняється високими частотами, нагадує шипіння води під тиском. Підходить для людей, які шукають більш енергійний, але все ще заспокійливий звук. Фіолетовий шум: найвищий за частотами, ідеально підходить для маскування дзвону у вухах.

найвищий за частотами, ідеально підходить для маскування дзвону у вухах. Сірий шум: збалансований мікс високих і низьких частот, схожий на білий шум, але м’якший для слуху.

Кожен із цих шумів може використовуватися залежно від індивідуальних потреб і переваг слухача.

Можлива шкода білого шуму

Незважаючи на численні переваги, білий шум може мати й негативні сторони. Деякі люди скаржаться на головний біль, подразнення або втому через постійне використання шумових генераторів.

Існують також ризики для немовлят: надто гучний білий шум може пошкодити їхній слух або навіть перешкоджати нормальному розвитку звукового сприйняття. Важливо дотримуватися рекомендованого рівня гучності - не більше 50 децибелів.

Крім того, регулярне використання білого шуму може викликати звикання, через що засинання в тиші стане складнішим. Це особливо актуально для дорослих, які звикли до шумових генераторів і відчувають дискомфорт без них.

Тому перед початком використання білого шуму варто оцінити всі плюси та мінуси й проконсультуватися з лікарем, особливо якщо йдеться про дітей.