Влияют ли лунные фазы на качество сна: что говорит наука?

С давних времен люди замечали связь между фазами Луны и различными аспектами своей жизни. Есть ли этому научное подтверждение, или это лишь древние суеверия?

РБК-Украина (проект Styler) объясняет, как фазы спутника Земли могут влиять на сон, существует ли подтверждение таких утверждений и как обезопасить себя от возможного негативного влияния.

Луна и биоритмы человека

Луна влияет на Землю не только своим светом, но и силой гравитации, которая вызывает приливы и отливы. Некоторые исследователи предполагают, что это влияние может распространяться и на человеческий организм, ведь вода составляет около 60% массы тела.

Есть гипотеза, что биоритмы человека синхронизируются с лунными циклами, подобно тому, как растения реагируют на смену дня и ночи. Однако научные исследования не подтвердили однозначной связи между фазами Луны и физиологическими процессами.

Хотя некоторые люди чувствуют изменения в настроении или самочувствии, это может быть следствием других факторов, таких как стресс или режим дня. Поэтому, лунные фазы пока остаются больше предметом любопытства, чем доказательной науки.

Полнолуние: почему люди чаще жалуются на бессонницу

Полнолуние - самая яркая фаза, когда наш спутник максимально освещает ночное небо. Многие люди замечают, что именно в эти ночи им труднее заснуть или они просыпаются чаще.

Одно из объяснений заключается в том, что яркий свет может нарушать выработку мелатонина - гормона, который отвечает за регуляцию сна. Кроме того, в древности полную Луну ассоциировали с мифами об оборотнях, что также могло формировать психологические убеждения.

Современные исследования показали, что у некоторых людей в период полнолуния действительно снижается качество сна на 10-20%. Однако для большинства это влияние незначительно и может быть компенсировано соблюдением гигиены сна.

Новолуние: чувствует ли организм "тишину" в небе?

Период новолуния характеризуется тем, что спутник почти не виден, и ночи становятся максимально темными. Некоторые люди считают, что в это время сон становится более глубоким и спокойным из-за отсутствия дополнительного света. Однако научные данные не подтверждают значительного влияния этой фазы на продолжительность или качество сна.

Возможно, это связано с тем, что темнота создает комфортные условия для отдыха, а мелатонин вырабатывается без помех. Однако другие исследования показали, что чувствительные люди в этот период могут испытывать повышенную тревожность из-за внутренних ритмов. Итак, новая Луна может влиять на сон индивидуально, в зависимости от физиологических и психологических особенностей человека.

Луна имеет определенное влияние на качество сна (фото: Pixabay.com)

Что говорит современная наука о влиянии Луны?

Ученые неоднократно пытались подтвердить или опровергнуть влияние лунных фаз на сон. В нескольких исследованиях было обнаружено, что во время полнолуния сон становится короче, а его глубокие фазы уменьшаются. Однако эти изменения настолько незначительны, что большинство людей их не замечают.

Другие исследования не нашли вообще никакой связи между фазами Луны и сном. Ученые предполагают, что психологические факторы, такие как вера в мифическое влияние Луны, могут создавать иллюзию нарушения сна. Поэтому важно различать объективные данные и субъективные ощущения, чтобы избегать лишних волнений.

Как защитить сон от воздействия внешних факторов

Независимо от того, верите ли вы во влияние месячных фаз, соблюдение простых правил может улучшить качество сна.

Во-первых, стоит уменьшить количество искусственного света в спальне, используя затемненные шторы или маску для глаз. Во-вторых, перед сном избегайте использования гаджетов, ведь их свет подавляет выработку мелатонина.

Также полезно установить стабильный график засыпания и пробуждения, чтобы синхронизировать внутренние ритмы. Если вас беспокоят частые пробуждения во время полнолуния, можно попробовать успокаивающие травяные чаи или медитацию. И помните, что здоровый сон зависит больше от ваших привычек, чем от расположения Луны на небе.