Чи варто робити епідуральну анестезію та як вона впливає на плід: вся правда від гінеколога

Сучасна медицина пропонує багато методів знеболення пологів. Найпопулярнішим та найбільш ефективним є епідуральна анестезія. Однак, є багато прихильників і супротивників такого методу знеболення.
Про це повідомив гінеколог Ігор Федорощак в Instagram.
За словами лікаря, біль під час пологів може бути різним: 32% жінок відчувають сильний біль, 28% - нестерпний. Інтенсивність пологового болю залежить від таких факторів:
Лікар каже, що пологи найбільш болючі у таких випадках:
Під час пологів без анестезії рівень стресових гормонів зростає на 200-400%. Підвищення адреналіну призводить до дискоординації маткових скорочень, стрибок норадреналіну - до плацентарної вазоконстрикції (звуження судин), як результат - порушення серцевої діяльності плоду.
Знеболення знижує ризики розвитку аномалій пологової діяльності, сприяє корекції показників пульсу і тиску, нормалізує плацентарний кровообіг.
Знеболення відбувається шляхом введення препарату в епідуральний простір, поблизу хребетного каналу через катетер.
Гінеколог каже, що анестетик блокує біль, але жінка залишається активною і відчуває перейми. Після пологів катетер видаляється.
Вплив на тривалість пологів
Епідуральна анестезія ніяк не впливає на тривалість першого періоду пологів. Другий період у середньому може продовжуватись з 2 до 3 годин.
Впливає на стан плода
Гінеколог Ігор Федорощак додав, що знеболення не впливає на стан плода та може застосовуватись при передчасних пологах і навіть полегшувати їх для дитини.
Біль у спині
Ризик виникнення болю у спині після пологів ніяк не пов'язаний з епідуральною анестезією і може виникати у жінок, яким її не проводили.
Загалом анестезію не можна проводити людям з:
Раніше гінеколог розповідала, що обов'язково треба зробити після пологів.
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