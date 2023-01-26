Чи варто робити епідуральну анестезію та як вона впливає на плід: вся правда від гінеколога

У яких випадках пологи болючі

За словами лікаря, біль під час пологів може бути різним: 32% жінок відчувають сильний біль, 28% - нестерпний. Інтенсивність пологового болю залежить від таких факторів:

початок пологів - спонтанний чи індукований;

медичні втручання - інструментальне вагінальне розродження, епізіотомія.

Лікар каже, що пологи найбільш болючі у таких випадках:

неправильне положення плода;

макросомія (великий плід);

аномалії розвитку матки і пологової діяльності;

збільшення дози окситоцину.

Під час пологів без анестезії рівень стресових гормонів зростає на 200-400%. Підвищення адреналіну призводить до дискоординації маткових скорочень, стрибок норадреналіну - до плацентарної вазоконстрикції (звуження судин), як результат - порушення серцевої діяльності плоду.

Знеболення знижує ризики розвитку аномалій пологової діяльності, сприяє корекції показників пульсу і тиску, нормалізує плацентарний кровообіг.

Як проводиться епідуральна анестезія

Знеболення відбувається шляхом введення препарату в епідуральний простір, поблизу хребетного каналу через катетер.

Гінеколог каже, що анестетик блокує біль, але жінка залишається активною і відчуває перейми. Після пологів катетер видаляється.

Поширені міфи

Вплив на тривалість пологів

Епідуральна анестезія ніяк не впливає на тривалість першого періоду пологів. Другий період у середньому може продовжуватись з 2 до 3 годин.

Впливає на стан плода

Гінеколог Ігор Федорощак додав, що знеболення не впливає на стан плода та може застосовуватись при передчасних пологах і навіть полегшувати їх для дитини.

Біль у спині

Ризик виникнення болю у спині після пологів ніяк не пов'язаний з епідуральною анестезією і може виникати у жінок, яким її не проводили.

Протипоказання до епідуральної анестезії

Загалом анестезію не можна проводити людям з: