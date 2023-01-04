ua ru
Ср, 04 січня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Гінеколог розповіла, що обов'язково треба зробити після пологів

Новость на русском →
Середа 04 січня 2023 15:02
Гінеколог розповіла, що обов'язково треба зробити після пологів Як правильно відновитися після пологів (фото: GettyImages)
Автор: Світлана Мащенко

Після пологів кожній жінці необхідний певний період для відновлення. І якщо ви думаєте, що вже через кілька днів побіжите до спортзалу і повернете своє інтимне життя - це не так.

Що необхідно робити після пологів, розповіла в Instagram лікар-гінеколог Анна Ролдугіна.

Сон

Сон дуже потрібний в післяпологовому періоді.. Тому, якщо є можливість спати разом із дитиною - спіть, відновлюйте сили, акумулюйте енергію.

Бандаж

Цей пункт викликає багато питань у жінок, що народили. Насправді, бандаж, що підтримує, для ослаблених після пологів м'язів - дійсно корисна річ. Не забувайте, що одягати його потрібно в положенні лежачи і знімати також.

Фізичні навантаження

Є мами, які готові вже на 2-3 день повернутись до тренувань. Але не поспішайте. Якщо пологи були природні, починати фізичні навантаження можна через 5-7 тижнів, коли закінчаться всі виділення і гінеколог дозволить це робити.

Для жінок, які мали кесарів розтин, цей період більш тривалий - 3-5 місяців. За цей час має зажити рубець. Дуже важливо: навантаження мають бути поступовими!

Басейн

Це чудовий спосіб повернутися у форму та розслабитися. Почати відвідувати його можна через 3 місяці після пологів.

Шкіра на животі

Вона теж часто вимагає відновлення, є достатньо методик, починаючи від кремів, масажів і закінчуючи апаратними методами.

Психологічний стан

Після пологів обов'язково приділити увагу психологічному стану, це теж один із основних напрямків у відновленні.

Лібідо

Зниження лібідо - часто трапляється після пологів. Вам варто обов'язково проговорити з лікарем. Тому що зниження бажання може бути пов'язане з травмами родових шляхів, розтягненнями. Це все коригується, іноді спільно з психологом.

Раніше лікар також розповіла, чи впливає розмір грудей на розвиток раку.

Крім того читайте, з якими гінекологічними проблемами негайно треба до лікаря.

Читайте РБК-Україна в Google News
врачи роды гинеколог