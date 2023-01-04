Гінеколог розповіла, що обов'язково треба зробити після пологів

Після пологів кожній жінці необхідний певний період для відновлення. І якщо ви думаєте, що вже через кілька днів побіжите до спортзалу і повернете своє інтимне життя - це не так.

Що необхідно робити після пологів, розповіла в Instagram лікар-гінеколог Анна Ролдугіна.

Сон

Сон дуже потрібний в післяпологовому періоді.. Тому, якщо є можливість спати разом із дитиною - спіть, відновлюйте сили, акумулюйте енергію.

Бандаж

Цей пункт викликає багато питань у жінок, що народили. Насправді, бандаж, що підтримує, для ослаблених після пологів м'язів - дійсно корисна річ. Не забувайте, що одягати його потрібно в положенні лежачи і знімати також.

Фізичні навантаження

Є мами, які готові вже на 2-3 день повернутись до тренувань. Але не поспішайте. Якщо пологи були природні, починати фізичні навантаження можна через 5-7 тижнів, коли закінчаться всі виділення і гінеколог дозволить це робити.

Для жінок, які мали кесарів розтин, цей період більш тривалий - 3-5 місяців. За цей час має зажити рубець. Дуже важливо: навантаження мають бути поступовими!

Басейн

Це чудовий спосіб повернутися у форму та розслабитися. Почати відвідувати його можна через 3 місяці після пологів.

Шкіра на животі

Вона теж часто вимагає відновлення, є достатньо методик, починаючи від кремів, масажів і закінчуючи апаратними методами.

Психологічний стан

Після пологів обов'язково приділити увагу психологічному стану, це теж один із основних напрямків у відновленні.

Лібідо

Зниження лібідо - часто трапляється після пологів. Вам варто обов'язково проговорити з лікарем. Тому що зниження бажання може бути пов'язане з травмами родових шляхів, розтягненнями. Це все коригується, іноді спільно з психологом.