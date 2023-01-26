Стоит ли делать эпидуральную анестезию и как она влияет на плод: вся правда от гинеколога

Современная медицина предлагает много способов обезболивания родов. Самым популярным и эффективным является эпидуральная анестезия. Однако есть много сторонников и противников такого метода обезболивания.
Об этом сообщил гинеколог Игорь Федорощак в Instagram.
По словам врача, боль во время родов может быть разной: 32% женщин испытывают сильную боль, 28% - нестерпимую. Интенсивность родовой боли зависит от следующих факторов:
Врач говорит, что роды наиболее болезненны в следующих случаях:
При родах без анестезии уровень стрессовых гормонов возрастает на 200-400%. Повышение адреналина приводит к дискоординации маточных сокращений, скачок норадреналина - к плацентарной вазоконстрикции (сужение сосудов), как результат - нарушение сердечной деятельности плода.
Обезболивание снижает риски развития аномалий родовой деятельности, способствует коррекции показателей пульса и давления, нормализует плацентарное кровообращение.
Обезболивание происходит путем введения препарата в эпидуральное пространство вблизи позвоночного канала через катетер.
Гинеколог говорит, что анестетик блокирует боль, но женщина остается активной и чувствует схватки. После родов катетер удаляется.
Влияет на длительность родов
Эпидуральная анестезия никак не влияет на длительность первого периода родов. Второй период в среднем может продолжаться с 2 до 3 часов.
Влияет на состояние плода
Гинеколог Игорь Федорощак добавил, что обезболивание не влияет на состояние плода и может применяться при преждевременных родах и облегчать их для ребенка.
Боль в спине
Риск возникновения боли в спине после родов никак не связан с эпидуральной анестезией и может возникать у женщин, которым ее не проводили.
В целом анестезию нельзя проводить людям с:
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