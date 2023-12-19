Чи треба залишати режим енергозбереження на смартфоні постійно увімкненим: відповідь вас здивує

Переваги включення режиму енергозбереження

Постійне включення режиму економії заряду батареї приносить значні переваги, перш за все, збільшуючи тривалість використання пристрою без занепокоєння швидкого розряду смартфона.

Пристрій автоматично вимикає або обмежує роботу енерговитратних програм та функцій, таких як постійно активний дисплей та фонове оновлення програм, що призводить до продовження часу роботи на одному заряді.

Ще одним вигідним аспектом включення режиму енергозбереження батареї є скорочення споживання мобільних даних. Оскільки пристрій обмежує фонову синхронізацію даних, це призводить до зменшення обсягу інформації, що передається, з часом. Це особливо корисно у разі обмеженого тарифного плану на мобільний зв'язок.

Недоліки увімкнення режиму енергозбереження

Екран буде постійно тьмяним і менш контрастним, інтерфейс користувача може відповідати повільніше, а такі важливі програми та функції, як сповіщення та GPS, можуть працювати неправильно або зовсім виходити з ладу.

Крім того, при увімкненій функції економії заряду батареї програми не будуть автоматично оновлюватися у фоновому режимі, що може призвести до упущення важливої інформації, новин, оновлень, повідомлень або навіть дзвінків. Існує також ризик проблем з підключенням до Інтернету або інших пристроїв.

Проте, як з'ясувалося, зниження загального навантаження та швидкості споживання енергії може бути навіть корисним, оскільки дозволяє зупинити швидку розрядку акумулятора та знизити навантаження на пристрій.

Коли слід вмикати режим енергозбереження