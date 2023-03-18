Що "вбиває" батарею вашого телефона: уникайте цих поширених помилок

Не всі користувачі усвідомлюють, що від правильного зарядження акумулятора смартфона залежить "життя" і термін служби його роботи. Варто не допускати деяких помилок, які тільки шкодять телефону.

Не заряджайте смартфон до 100%

Не рекомендується завжди заряджати акумулятор телефону до 100%. В ідеалі ви повинні дотримуватися діапазону між 20 і 80%, не більше і не менше.

Якщо ви часто перевищуватимете 80%, акумулятор з часом почне швидко розряджатися. Зокрема, час від часу можна заряджати максимум, але не можна робити це систематично.

Фахівці радять віддавати перевагу коротким зарядкам протягом декількох хвилин, щоб підтримувати більш-менш стабільний відсоток заряду акумулятора, який не перевищує 80-85%.

Використовуйте лише оригінальну зарядку

Важливо завжди використовувати зарядний пристрій, що йде в комплекті разом із мобільним телефоном. Він не псуватиме батарею телефону та заряджатиме належним чином.

Розряджайте акумулятор до мінімуму

Не рекомендується повністю розряджати телефон. Ця дія може ще більше пошкодити акумулятор, особливо якщо робити це часто. Якщо ви хочете подовжити його термін служби, розряджайте батарею тільки до 20%.

Температура

Ніколи не залишайте свій мобільний телефон у дуже холодному або дуже гарячому місці. Інакше це призведе до пошкодження акумулятора.

Використовуйте енергоощадні розетки

Багато користувачів ставлять телефон заряджатися на ніч. Це нормальна практика, оскільки сучасний темп життя іноді не дозволяє виділити кілька годин для поповнення заряду.

У таких випадках рекомендується використовувати спеціальні енергоощадні розетки. Вони оснащені спеціальним таймером для регулювання роботи та захищають батарею смартфона від перезарядження.