Следует ли оставлять режим энергосбережения на смартфоне постоянно включенным: ответ вас удивит

Если смартфон разряжается слишком быстро, возможно, вы сразу же подумаете о включении режима экономии заряда батареи. Но следует ли всегда держать этот режим включенным?
Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на сайт о технике и гаджетах MakeUseOf.
Постоянное включение режима экономии заряда батареи приносит значительные преимущества, прежде всего увеличивая продолжительность использования устройства без беспокойства быстрого разряда смартфона.
Устройство автоматически отключает или ограничивает работу энергозатратных приложений и функций, таких как постоянно активный дисплей и фоновое обновление приложений, что приводит к продлению работы на одном заряде.
Еще одним выгодным аспектом включения режима энергосбережения батареи является сокращение потребления мобильных данных. Поскольку устройство ограничивает фоновую синхронизацию данных, это приводит к уменьшению объема передаваемой информации со временем. Это особенно полезно при ограниченном тарифном плане на мобильную связь.
Экран будет постоянно тусклым и менее контрастным, пользовательский интерфейс может отвечать медленнее, а такие важные приложения и функции, как уведомления и GPS, могут работать неправильно или совсем выходить из строя.
Кроме того, при включенной функции экономии заряда батареи программы не будут автоматически обновляться в фоновом режиме, что может привести к упущению важной информации, новостей, обновлений, сообщений или даже вызовов. Существует также риск проблем с подключением к Интернету или другим устройствам.
Однако, как выяснилось, снижение общей нагрузки и скорости потребления энергии может оказаться даже полезным, поскольку позволяет остановить быструю разрядку аккумулятора и снизить нагрузку на устройство.
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