Ці 10 порад допоможуть продовжити життя батареї вашого смартфона на Android

Сучасні версії Android мають вбудовані функції, що подовжують час роботи батареї. Однак, навіть сьогодні акумулятор будь-якого телефону приходить до фізичного занепаду ємності, але є можливість продовжити термін його служби.

Про це пише РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на сайт новин про гаджети та технології Geeky Gadgets .

Оптимізуйте яскравість екрану

Дисплей є одним із найбільших джерел витрати заряду батареї на вашому Android-пристрої. Зменшення яскравості екрана до комфортного рівня може значно збільшити час автономної роботи.

Більшість телефонів Android мають функцію автоматичного регулювання яскравості, яка регулює її залежно від умов навколишнього освітлення. Хоча ця функція зручна, іноді вона може підтримувати яскравість вище за необхідну.

Вимкнення автоматичної яскравості та ручне налаштування до комфортного рівня можуть ще більше подовжити термін служби батареї.

Скоротіть час автоматичного вимкнення екрану

Чим довше екран вашого телефону залишається увімкненим, тим більше заряду акумулятора він споживає. Встановлення швидкого блокування забезпечить більш раннє вимикання екрана, коли ви не користуєтеся ним, що заощадить час автономної роботи.

Більшість телефонів Android дозволяють налаштувати тривалість тайм-ауту екрана в налаштуваннях дисплея.

Використовуйте адаптивну батарею

Android представляє функцію Adaptive Battery, яка інтелектуально вивчає ваші особливості використання та обмежує фонову активність, яка витрачає заряд батареї, для програм, які ви не використовуєте часто.

Ця функція допомагає визначити пріоритетність заряду акумулятора для додатків, які ви використовуєте найчастіше, гарантуючи, що телефон залишиться працездатним для виконання важливих завдань протягом дня.

Програми, які активно розряджають батарею

Не всі додатки однаково споживають заряд батареї. Деякі, особливо з високою фоновою активністю або частим місцезнаходженням, можуть значно розряджати акумулятор. Виявлення цих програм, що розряджають батарею, та вжиття відповідних заходів може значно подовжити термін служби вашого телефону.

Вимкніть непотрібні фонові процеси

Багато програм продовжують працювати у фоновому режимі, навіть якщо ви ними не користуєтеся. Хоча для повідомлень та оновлень необхідна певна фонова активність, надмірні фонові процеси можуть витрачати зайвий заряд акумулятора. Вимкніть цю активність для програм, які вам не потрібні.

Вимкніть місцезнаходження

Такі служби необхідні для таких програм, як Карти Google та додатків з навігацією, але вони також можуть сильно розряджати акумулятор. Якщо вам не потрібне постійне відстеження розташування, розгляньте можливість його відключення.

Вимкніть вібрацію

Хоча вібрація забезпечує зворотний зв'язок, вона також споживає заряд батареї. Вимкнення цієї функції може допомогти подовжити термін служби акумулятора, особливо якщо ви не сильно покладаєтеся на вібрацію.

Використовуйте Wi-Fi по можливості

Застосування мобільних даних може спричинити значну витрату заряду батареї. По можливості підключайтеся до мереж Wi-Fi , щоб скоротити використання даних та заощадити заряд акумулятора. З'єднання Wi-Fi зазвичай більш енергоефективні, ніж мобільні для передачі даних.

Вимкніть фонове оновлення програми

Фонове оновлення дозволяє програмам оновлювати свій вміст у фоновому режимі, гарантуючи, що у вас буде остання інформація при кожному їх відкритті.

Однак ця функція може призвести до розряджання акумулятора, оскільки програми продовжують працювати у фоновому режимі. Вимкніть таке оновлення для другорядних програм, щоб продовжити термін служби батареї.

Регулярно оновлюйте ПЗ

Оновлення програмного забезпечення часто включає оптимізацію батареї та виправлення помилок, які можуть подовжити термін служби аккумулятора телефону. Регулярно перевіряйте та встановлюйте його, щоб переконатися, що на вашому телефоні присутнє найновіше та найефективніше програмне забезпечення.

Додаткові поради щодо продовження терміну служби батареї телефону Android: