Чи справді потрібно снідати? Нарешті з’явилась остаточна відповідь

Сніданок - це не просто перший прийом їжі, а важлива частина вашого раціону, яка може впливати на здоров’я, вагу та загальне самопочуття. Чи варто пропускати сніданок і як правильно його організувати?

На це питання відповідає РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на допис тренера Юрія Попка у Facebook.

Чи потрібно снідати?

Сніданок - бажаний, хоча й не обов’язковий. Особливо це актуально для тих, хто має зайву вагу. Причина в гормоні кортизолі, рівень якого зранку найвищий. Якщо пропустити сніданок, кортизол не знизиться, що може призвести до накопичення вісцерального жиру, який збільшує ризики для здоров’я.

Коли і що їсти на сніданок?

Снідати можна через годину-дві після пробудження чи тренування. Важливо не "хапати" те, що під рукою, а підготувати збалансований прийом їжі, багатий білками, жирами та вуглеводами. Це дасть енергію та запобігатиме переїданню впродовж дня.

Чому пропуск сніданку - погана ідея?

Зростає ризик переїдання

Голод накопичується, і до вечора ви ризикуєте з’їсти більше, ніж потрібно.

Погіршується якість сну

Пізня вечеря, викликана пропуском сніданку, призводить до відчуття тяжкості та порушує циркадний ритм.

Травна система працює ефективніше вранці

Сніданок засвоюється краще, ніж вечеря.

Що станеться, якщо не снідати?

Відсутність сніданку може порушити баланс харчування, зменшити енергію, підвищити рівень кортизолу та створити ризик переїдання. Вранці травна система працює найкраще, тому сніданок сприяє кращому травленню та забезпечує заряд енергії на весь день.

Що врахувати під час організації сніданку?

Уникайте жирних і солодких страв. Вони насичують лише тимчасово.

Вони насичують лише тимчасово. Збалансуйте раціон. Обирайте продукти з оптимальним співвідношенням білків, жирів і вуглеводів.

Обирайте продукти з оптимальним співвідношенням білків, жирів і вуглеводів. Не їжте надто пізно ввечері. Це допоможе вам відчути легкий голод зранку та уникнути пропуску сніданку.

Сніданок - це ваш старт на день. Не ігноруйте його, адже саме від ранкової трапези залежить ваше самопочуття, енергія та ефективність протягом дня!