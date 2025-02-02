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Действительно ли нужно завтракать? Наконец-то появился окончательный ответ

Воскресенье 02 февраля 2025 08:34
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Действительно ли нужно завтракать? Наконец-то появился окончательный ответ Фото: Надо ли завтракать для похудения? (freepik.com)
Автор: Людмила Жукова
Эксперт: Юрий Попко

Завтрак - это не просто первый прием пищи, а важная часть вашего рациона, которая может влиять на здоровье, вес и общее самочувствие. Стоит ли пропускать завтрак и как правильно его организовать?

На этот вопрос отвечает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на сообщение тренера Юрия Попка в Facebook.

Нужно ли завтракать?

Завтрак - желателен, хотя и не обязателен. Особенно это актуально для тех, кто имеет лишний вес. Причина в гормоне кортизоле, уровень которого утром самый высокий. Если пропустить завтрак, кортизол не снизится, что может привести к накоплению висцерального жира, который увеличивает риски для здоровья.

Когда и что есть на завтрак?

Завтракать можно через час-два после пробуждения или тренировки. Важно не "хватать" то, что под рукой, а подготовить сбалансированный прием пищи, богатый белками, жирами и углеводами. Это даст энергию и предотвратит переедание в течение дня.

Почему пропуск завтрака - плохая идея?

Возрастает риск переедания

Голод накапливается, и к вечеру вы рискуете съесть больше, чем нужно.

Ухудшается качество сна

Поздний ужин, вызванный пропуском завтрака, приводит к ощущению тяжести и нарушает циркадный ритм.

Пищеварительная система работает эффективнее утром

Завтрак усваивается лучше, чем ужин.

Что произойдет, если не завтракать?

Отсутствие завтрака может нарушить баланс питания, уменьшить энергию, повысить уровень кортизола и создать риск переедания. Утром пищеварительная система работает лучше всего, поэтому завтрак способствует лучшему пищеварению и обеспечивает заряд энергии на весь день.

Что учесть при организации завтрака?

  • Избегайте жирных и сладких блюд. Они насыщают лишь временно.
  • Сбалансируйте рацион. Выбирайте продукты с оптимальным соотношением белков, жиров и углеводов.
  • Не ешьте слишком поздно вечером. Это поможет вам почувствовать легкий голод утром и избежать пропуска завтрака.

Завтрак - это ваш старт на день. Не игнорируйте его, ведь именно от утренней трапезы зависит ваше самочувствие, энергия и эффективность в течение дня!

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