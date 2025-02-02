Действительно ли нужно завтракать? Наконец-то появился окончательный ответ
Завтрак - это не просто первый прием пищи, а важная часть вашего рациона, которая может влиять на здоровье, вес и общее самочувствие. Стоит ли пропускать завтрак и как правильно его организовать?
На этот вопрос отвечает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на сообщение тренера Юрия Попка в Facebook.
Нужно ли завтракать?
Завтрак - желателен, хотя и не обязателен. Особенно это актуально для тех, кто имеет лишний вес. Причина в гормоне кортизоле, уровень которого утром самый высокий. Если пропустить завтрак, кортизол не снизится, что может привести к накоплению висцерального жира, который увеличивает риски для здоровья.
Когда и что есть на завтрак?
Завтракать можно через час-два после пробуждения или тренировки. Важно не "хватать" то, что под рукой, а подготовить сбалансированный прием пищи, богатый белками, жирами и углеводами. Это даст энергию и предотвратит переедание в течение дня.
Почему пропуск завтрака - плохая идея?
Возрастает риск переедания
Голод накапливается, и к вечеру вы рискуете съесть больше, чем нужно.
Ухудшается качество сна
Поздний ужин, вызванный пропуском завтрака, приводит к ощущению тяжести и нарушает циркадный ритм.
Пищеварительная система работает эффективнее утром
Завтрак усваивается лучше, чем ужин.
Что произойдет, если не завтракать?
Отсутствие завтрака может нарушить баланс питания, уменьшить энергию, повысить уровень кортизола и создать риск переедания. Утром пищеварительная система работает лучше всего, поэтому завтрак способствует лучшему пищеварению и обеспечивает заряд энергии на весь день.
Что учесть при организации завтрака?
- Избегайте жирных и сладких блюд. Они насыщают лишь временно.
- Сбалансируйте рацион. Выбирайте продукты с оптимальным соотношением белков, жиров и углеводов.
- Не ешьте слишком поздно вечером. Это поможет вам почувствовать легкий голод утром и избежать пропуска завтрака.
Завтрак - это ваш старт на день. Не игнорируйте его, ведь именно от утренней трапезы зависит ваше самочувствие, энергия и эффективность в течение дня!
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