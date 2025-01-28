Найкращий сніданок, який потрібно їсти всім гіпертонікам

Здоров’я артерій має важливе значення для загального благополуччя та профілактики серцево-судинних захворювань. Правильне харчування дуже важливе у цій ситуації.

Що саме треба їсти на сніданок для здорових артерій та нормалізації тиску, пояснює РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на Marca.

Що саме треба їсти для артерій на сніданок?

Доктор Майкл Тваймен, кардіолог з Apollo Cardiology у Сент-Луїсі, наголошує на важливості збалансованого сніданку, який включає білок, клітковину та листову зелень, як ключ до контролю артеріального тиску та сприяння оптимальному здоров’ю артерій.

Білки - основа сніданку

Білки необхідні для відновлення та будівництва тканин, але вони також відіграють вирішальну роль у регуляції апетиту. Включення нежирних джерел білка на сніданок, таких як яйця, грецький йогурт або тофу, може допомогти.

Білок допомагає вам довше відчувати ситість, що може запобігти нездоровим перекусам протягом дня.

Стабілізація рівня цукру в крові

Це життєво важливо, щоб уникнути стрибків інсуліну, які можуть сприяти метаболічним проблемам.

Клітковина - союзник для здоров’я серцево-судинної системи

Клітковина є ще одним важливим компонентом, який не повинен бути відсутнім у здоровому сніданку.

Продукти, багаті клітковиною, такі як овес, фрукти та насіння, пропонують численні переваги:

Зниження холестерину: розчинна клітковина допомагає знизити рівень ЛПНЩ ("поганого") холестерину, що сприяє кращому здоров’ю артерій.

Контроль ваги

Підвищуючи відчуття ситості, клітковина може допомогти підтримувати здорову вагу, що має вирішальне значення для контролю артеріального тиску.

Регулювання кишкового тракту

Гарне травлення має важливе значення для загального здоров’я.

Листові зелені овочі, такі як шпинат, капуста або мангольд, багаті на поживні речовини та мають низьку калорійність.

Включення їх у сніданок забезпечує:

Антиоксиданти

Ці сполуки допомагають боротися з окислювальним стресом і зменшують запалення в організмі.

Калій: цей мінерал необхідний для регулювання артеріального тиску. Це допомагає збалансувати вплив натрію та сприяє здоровій роботі серця. Вітаміни та мінерали: овочі є багатим джерелом вітамінів A, C і K, а також фолієвої кислоти та заліза.

Як зазначає лікар Майкл Тваймен, прийняття цих харчових звичок є важливим для догляду за нашим серцем.