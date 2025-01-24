Додайте цей продукт до сніданку і у вас стане краще рости волосся

Коли ваші пасма виглядають менш красиво, це обов’язково викликає тривогу. Витончення пасом або уповільнення росту можуть дратувати, але що це спричиняє? Експерти поділилися способами, як боротися з випадінням волосся.

РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на Mirror розповідає, який продукт на сніданок поліпшить стан вашого волосся.

Чому волосся випадає?

Зауважимо, що причин може бути кілька, наприклад, гормональні зміни, надмірне навантаження на шкіру голови за допомогою зачісок і навіть серйозні проблеми зі здоров’ям, такі як захворювання щитовидної залози або аутоімунні захворювання.

Експерти стверджують, що випадання від 50 до 100 пасом щодня є нормальним явищем, але якщо ви боїтеся, що волосся випаде, перш за все слід звернутися до вашого сімейного лікаря.

Якщо ви хочете мати розкішне волосся - харчування має велике значення.

Перш ніж купувати спеціальні добавки, експерт NHS пропонує зробити аналіз крові, щоб перевірити рівень феритину, який впливає на ріст волосся.

Зазначимо, що рівень феритину в організмі має бути в межах, що сприяють росту волосся, і якщо він занадто низький, ви можете змінити свій раціон, щоб підвищити його.

Які продукти сприяють росту волосся?

Щоб підвищити рівень феритину, який має вирішальне значення для росту волосся, треба включити в раціон продукти багаті залізом.

Для тих, хто вживає м'ясо і продукти тваринного походження, відмінним варіантом є нежирне червоне м'ясо, устриці і яйця.

Крім того, хорошими джерелами заліза є темні листові овочі, такі як шпинат, капуста та брокколі, а також сочевиця, квасоля, тофу та родзинки.

Однак перед прийомом препаратів заліза необхідно проконсультуватися з лікарем.