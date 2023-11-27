Чи справді у дитячих магазинних продуктах немає цукру: це важливо знати батькам

Чи можна дітям їсти доданий цукор

У Центрі з контролю захворювань (CDC) та Американській академії педіатрії (ААР) зазначили, що дітям:

від 2-ох років треба менше 25 г (приблизно 6 ч.л) доданого цукру на день

дітям до 2-ох років доданий цукор варто взагалі уникати

Доданий цукор - це ті інгредієнти, які виробники додають у дитяче харчування, крім того цукру, що вже є, наприклад, у молоці.

Експерти розповіли, що потрібно шукати у складі дитячих продуктів, навіть якщо на них написано "без цукру", адже виробники таким чином маскують цукор. Зверніть увагу на такі компоненти:

мед

﻿﻿фруктоза, фруктозний сироп

глюкоза, глюкозний сироп

глюкозно-фруктозний сироп

концентрат фруктового соку, нектар, фреш

кукурудзяний сироп

Чому дітям не варто вживати цукор

Дітям до 2 років потрібні поживні речовини для росту та розвитку.

Якщо дитина вживає багато цукровмісних продуктів - цукор "витісняє" їжу із корисними компонентами. Коли малюк їсть занадто солодку їжу, потім він може відмовитися від нібито несолодких продуктів.

До того цукор збільшує ризик карієсу в дітей. Надмірна кількість цукру збільшує ризик зайвої ваги й ожиріння, підвищує ризик розвитку діабету II типу, підвищеного холестерину та серцево-судинних захворювань.

Скільки доданого цукру у дитячих продуктах (фото: instagram.com/sviy.doc)