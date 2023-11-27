Действительно ли в детских магазинных продуктах нет сахара: это важно знать родителям

Можно ли детям есть добавленный сахар

В Центре контроля заболеваний (CDC) и Американской академии педиатрии отметили, что детям:

от 2-х лет нужно меньше 25 г (примерно 6 ч.л) добавленного сахара в день

детям до 2-х лет добавленный сахар следует вообще избегать

Добавленный сахар - это те ингредиенты, которые производители добавляют в детское питание, кроме сахара, который уже есть, например, в молоке.

Эксперты рассказали, что нужно искать в составе детских продуктов, даже если на них написано "без сахара", ведь производители таким образом маскируют сахар. Обратите внимание на следующие компоненты:

мед

﻿﻿фруктоза, фруктозный сироп

глюкоза, глюкозный сироп

глюкозно-фруктозный сироп

концентрат фруктового сока, нектар, фреш

кукурузный сироп

Почему детям не стоит употреблять сахар

Детям до 2 лет требуются питательные вещества для роста и развития.

Если ребенок употребляет много сахаросодержащих продуктов - сахар "вытесняет" пищу с полезными компонентами. Когда малыш ест слишком сладкую пищу, он может отказаться от якобы несладких продуктов.

К тому же сахар увеличивает риск кариеса у детей. Чрезмерное количество сахара увеличивает риск лишнего веса и ожирения, повышает риск развития диабета II типа, повышенного холестерина и сердечно-сосудистых заболеваний.

Сколько добавленного сахара в детских продуктах (фото: instagram.com/sviy.doc)