Действительно ли в детских магазинных продуктах нет сахара: это важно знать родителям

Отметки на продуктах "без добавленного сахара", "на фруктозе", "для детей" еще ничего не означают. Следует смотреть на состав и знать норму сахара, которую рекомендуют употреблять детям во избежание проблем со здоровьем малыша.
Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Instagram медицинского сообщества Svij.doc.
В Центре контроля заболеваний (CDC) и Американской академии педиатрии отметили, что детям:
Добавленный сахар - это те ингредиенты, которые производители добавляют в детское питание, кроме сахара, который уже есть, например, в молоке.
Эксперты рассказали, что нужно искать в составе детских продуктов, даже если на них написано "без сахара", ведь производители таким образом маскируют сахар. Обратите внимание на следующие компоненты:
Детям до 2 лет требуются питательные вещества для роста и развития.
Если ребенок употребляет много сахаросодержащих продуктов - сахар "вытесняет" пищу с полезными компонентами. Когда малыш ест слишком сладкую пищу, он может отказаться от якобы несладких продуктов.
К тому же сахар увеличивает риск кариеса у детей. Чрезмерное количество сахара увеличивает риск лишнего веса и ожирения, повышает риск развития диабета II типа, повышенного холестерина и сердечно-сосудистых заболеваний.
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