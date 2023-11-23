Чи можна забирати дитину зі школи чи садочка під час тривоги: роз'яснення адвоката

Повітряна тривога може зараз застати у будь-якому місці та у будь-який час, зокрема посеред білого дня на роботі чи у школі. І, якщо зрозуміло, що ця тривога може тривати декілька годин, батьки намагаються забрати дітлахів додому зі школи чи садка, аби ті не сиділи у холодному підвалі чи бомбосховищі.

Але у в інструкціях для педагогів чітко вказано, що дітей під час тривоги не відпускають. На тему як можна діяти батькам та чи дійсно є заборона на забирання дітей під час тривоги, РБК-Україна поспілкувалося з адвокатом Дариною Старовойтовою.

Вказівки педагогам

На сайті освітнього омбудсмена вказано, що педагогічний працівник не має права передавати батькам дитину під час тривоги.

"Якщо батьки хочуть забрати під час тривоги дитину з укриття - педагогічний працівник не має права передавати їм дитину. А педагог, відповідно, не має права відпустити дитину з укриття навіть на прохання батьків. До завершення повітряної тривоги дитина повинна залишатися в укритті. Адже так батьки наражають на небезпеку і себе, й дитину", - говориться на сайті омбудсмену.

Також є посилання на пункт 15-16 "Порядку заповнення та перебуваннях в спорудах фонду захисних споруд цивільного захисту", де визначено, що вихід із захисної споруди здійснюється тільки якщо надійшла інформація про відсутність небезпеки, а також у випадках вимушеної евакуації.

"Жодним нормативно-правовим актом в Україні не встановлено прямої заборони батькам забирати дитину із закладу освіти, зокрема під час оголошення повітряної тривоги. Водночас стаття 55 Закону України "Про освіту" визначає, що саме батьки здобувачів освіти зобов’язані дбати про фізичне і психічне здоров’я дитини, а держава при цьому надає батькам допомогу. Тому батьки мають право забрати дитину під час тривоги", - підкреслює адвокат Дарина Старовойтова.

Вона додала, шо водночас, позиція МОН та освітнього омбудсмена в цьому питанні зводиться до того, що через те, що відповідальність за дітей під час того, коли вони перебувають у школі, лежить на педагогах, не можна відпускати дітей. Тому, якщо вчителі не віддають дитину, то порушення в їх діях немає.

Уявімо реальну, а не гіпотетичну ситуацію

Правила та інструкції прописані переважно для більш-менш стандартних ситуацій. Але в нашій країні часто трапляються нестандартні ситуації та часто потрібно приймати рішення в індивідуальному порядку.

"Моя дитина вчиться у 3-му класі. Щодня я відвожу її на машині до школи, а згодом їду у свій офіс на роботі. Коли трапляється повітряна тривога на декілька годин, ми замикаємо офіс та їдемо працювати додому, бо нормального бомбосховища у нас нема, а сидіти у підвалі 3-4 години - це наражати себе на хвороби, як було минулої зими. У дитини в школі бомбосховищі також знаходиться у підвальному приміщенні. Там стоїть обігрівач, але сильна сирість, тому малий минулого року отримав декілька застуд підряд та запалення вушка. Тому я одразу забираю дитину додому, аби і його не наражати на небезпеку захворіти. Тим більш, що ми живемо у передмісті й тільки я можу машиною його забрати додому", - розповіла нам про свою ситуацію одна з мам зі Львова.

І це тільки одна така ситуація, а їх зараз в Україні дуже багато. Хтось живе поруч зі школою та може забрати дитину у більш комфортні умови, а хтось знає, що дитина лякається тривоги та спішить пригорнути дитину, аби позбавити страху.

Десь у навчальних закладах дуже маленькі бомбосховища, де сидіти 3 години важко для дітей. А десь - приміщення просторе, але там холодно чи сирість. Тим більше, що у таких ситуаціях діти опиняються у замкненому просторі у великій кількості, а взимку це сприяє швидкому розповсюдженню інфекцій. Дехто просто не може витримати стільки часу у замкненому просторі.

І це вже не кажучи про навантаження на педагогів, які 2-3-4 години поспіль мають знаходитися з дітьми так само у замкненому просторі у сховищі чи у підвалі. І вони так само наражаються на хвороби, запізнюються на транспорт, забрати власних дітей зі шкіл та садочків, перебувають там понад норму робочого часу чи виснажуються, бо відволікати дітлахів у таких умовах декілька годин поспіль - теж важко.

Що ж робити батькам?

Існує декілька варіантів для розв'язання цього питання. Звісно, для початку - варто б було переглянути норми та правила. А згодом надати батькам та вчителям трішки більше простору для розв'язання цього питання.

Наприклад, дозволити забирати дітей, якщо є така можливість та бажання. І - під відповідальність батьків.

"Останнім часом поширеною є практика написання розписок про те, що батьки забирають дитину під власну відповідальність під час повітряної тривоги та не матимуть претензій з моменту залишення дитиною навчального закладу", - підкреслює адвокат.

Дарина Старовойтова зазначає, що це питання вирішується наразі локально, керівництвом навчальних закладів.

"Але в майбутньому, впевнена, що буде врегульовано на рівні нормативно-правових актів, обов'язкових для всіх", - каже вона.