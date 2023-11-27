Действительно ли в детских магазинных продуктах нет сахара: это важно знать родителям
Отметки на продуктах "без добавленного сахара", "на фруктозе", "для детей" еще ничего не означают. Следует смотреть на состав и знать норму сахара, которую рекомендуют употреблять детям во избежание проблем со здоровьем малыша.
Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Instagram медицинского сообщества Svij.doc.
Можно ли детям есть добавленный сахар
В Центре контроля заболеваний (CDC) и Американской академии педиатрии отметили, что детям:
- от 2-х лет нужно меньше 25 г (примерно 6 ч.л) добавленного сахара в день
- детям до 2-х лет добавленный сахар следует вообще избегать
Добавленный сахар - это те ингредиенты, которые производители добавляют в детское питание, кроме сахара, который уже есть, например, в молоке.
Эксперты рассказали, что нужно искать в составе детских продуктов, даже если на них написано "без сахара", ведь производители таким образом маскируют сахар. Обратите внимание на следующие компоненты:
- мед
- фруктоза, фруктозный сироп
- глюкоза, глюкозный сироп
- глюкозно-фруктозный сироп
- концентрат фруктового сока, нектар, фреш
- кукурузный сироп
Почему детям не стоит употреблять сахар
Детям до 2 лет требуются питательные вещества для роста и развития.
Если ребенок употребляет много сахаросодержащих продуктов - сахар "вытесняет" пищу с полезными компонентами. Когда малыш ест слишком сладкую пищу, он может отказаться от якобы несладких продуктов.
К тому же сахар увеличивает риск кариеса у детей. Чрезмерное количество сахара увеличивает риск лишнего веса и ожирения, повышает риск развития диабета II типа, повышенного холестерина и сердечно-сосудистых заболеваний.
Сколько добавленного сахара в детских продуктах (фото: instagram.com/sviy.doc)
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