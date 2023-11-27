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Действительно ли в детских магазинных продуктах нет сахара: это важно знать родителям

Понедельник 27 ноября 2023 10:38
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Действительно ли в детских магазинных продуктах нет сахара: это важно знать родителям Можно ли детям есть продукты с добавленным сахаром (фото: Freepik)
Автор: Татьяна Самарук

Отметки на продуктах "без добавленного сахара", "на фруктозе", "для детей" еще ничего не означают. Следует смотреть на состав и знать норму сахара, которую рекомендуют употреблять детям во избежание проблем со здоровьем малыша.

Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Instagram медицинского сообщества Svij.doc.

Можно ли детям есть добавленный сахар

В Центре контроля заболеваний (CDC) и Американской академии педиатрии отметили, что детям:

  • от 2-х лет нужно меньше 25 г (примерно 6 ч.л) добавленного сахара в день
  • детям до 2-х лет добавленный сахар следует вообще избегать

Добавленный сахар - это те ингредиенты, которые производители добавляют в детское питание, кроме сахара, который уже есть, например, в молоке.

Эксперты рассказали, что нужно искать в составе детских продуктов, даже если на них написано "без сахара", ведь производители таким образом маскируют сахар. Обратите внимание на следующие компоненты:

  • мед
  • ﻿﻿фруктоза, фруктозный сироп
  • глюкоза, глюкозный сироп
  • глюкозно-фруктозный сироп
  • концентрат фруктового сока, нектар, фреш
  • кукурузный сироп

Почему детям не стоит употреблять сахар

Детям до 2 лет требуются питательные вещества для роста и развития.

Если ребенок употребляет много сахаросодержащих продуктов - сахар "вытесняет" пищу с полезными компонентами. Когда малыш ест слишком сладкую пищу, он может отказаться от якобы несладких продуктов.

К тому же сахар увеличивает риск кариеса у детей. Чрезмерное количество сахара увеличивает риск лишнего веса и ожирения, повышает риск развития диабета II типа, повышенного холестерина и сердечно-сосудистых заболеваний.

Действительно ли в детских магазинных продуктах нет сахара: это важно знать родителямДействительно ли в детских магазинных продуктах нет сахара: это важно знать родителямСколько добавленного сахара в детских продуктах (фото: instagram.com/sviy.doc)

Ранее мы сообщали, можно ли забирать ребенка из школы или садика во время тревоги.

Также читайте, действительно ли мандарины полезны для детей.

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