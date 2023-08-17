Чи справді батьки мають улюбленців серед дітей та як це впливає на їхнє життя

У деяких сім'ях може так траплятись, що батьків люблять когось зі своїх дітей більше. Однак, це величезна педагогічна помилка, бо батьки повинні любити всіх своїх дітей однаково. Варто знати, як це впливає на життя дітей.

Про це повідомили в американському журналі Gerontology .

Чи є у батьків "діти-улюбленці"

Часто діти можуть відчувати, що їхніх брата чи сестру люблять більше, ніж їх самих. Зазвичай це проявляється у вчинках чи словах.

Однак, у такій ситуації між дітьми можуть початися сварки, які з часом ставатимуть тільки сильнішими та стосуватимуться серйозніших речей.

Експерти заявили, що у близько 65% сімей трапляється ситуація, коли серед дітей є улюбленці. Однак, така поведінка дорослих може вплинути на життя дітей.

Професорка прикладної психології Північно-східного університету в США Лорі Крамер розповіла, що до улюбленої дитини батьки проявляють менший контроль або не карають за погану поведінку.

Вплив на дітей

Батькам необхідно пам'ятати, що діти, які відчували до себе меншу любов, аніж до інших дітей у сім’ї, частіше мають низьку самооцінку та схильні до тривоги та депресії.

Також це впливає на емоційний стан іншої дитини, спричиняючи проблеми.

Навіть у дорослому віці люди можуть відчувати, що батьки неоднаково ставляться до них і до їхніх братів або сестер. Причинами можуть бути, наприклад, наявність у сім'ї рідних і усиновлених дітей або питання освіти або кар'єри.

Помилки батьків у вихованні дітей

Небажання прислухатися до дитячої думки

Батьки вважають, що не потрібно питати думки дитини, якщо рішення все одно приймуть вони. Через кілька років мама і тато почнуть обурюватися, адже їхня дитина не буде вміти приймати дорослі самостійні рішення.

Обмеження

Батьки повністю контролюють дії дитини, жорстко обмежуючи її право на свободу. У результаті: низька адаптаційна здатність у суспільстві, конфлікти з однолітками та погані стосунки з батьками.

Непослідовність у вихованні

Таке зустрічається часто. Наприклад, мама заборонила дивитися мультфільми через отриману двійку на тиждень, але вже завтра заборона знімається. В результаті, дитина несерйозно ставиться до покарань і заборон.

Гіперпротекція

Дефіцит уваги провокує байдужість до долі дитини. У результаті дитина відчуває себе самотньою і безпорадною у світі.