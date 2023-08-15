Психолог розповіла, чому підлітки не слухають та не поважають своїх батьків

Більшість батьків підлітків зізнаються в тому, що їм важко спілкуватися зі своїми дітьми, а процес виховання перетворився на велику проблему. Зокрема, підлітки не хочуть нікого слухати, не терплять зауважень, порад і настанов. Якщо виникла така проблема, то варто знати що роботи.

Основні причини проблеми

Однією з причин може бути бажання самостійності. Підлітки хочуть відчути себе незалежними, приймати власні рішення та контролювати життя. Це є нормальним етапом їхнього розвитку, але це не означає, що вони не поважають батьків.

За словами експерта, іноді ця проблема може виникнути через непорозуміння. Підлітки можуть відчувати, що батьки не розуміють їхніх інтересів та потреб.

Тому необхідно створювати атмосферу відкритого спілкування, де батьки слухають та розуміють своїх дітей.

Також конфлікти та негативні впливи ровесників і соціального середовища можуть впливати на сприйняття батьків. Важливо вести діалог, розмовляти про ці ситуації та допомагати підліткам знаходити позитивний спосіб вирішення конфліктів.

Батькам необхідно пам'ятати, що розуміння та терпимість є ключем до зміцнення відносин з підлітками. Вони шукають свій шлях у світі, і підтримка батьків у цьому процесі є надзвичайно важливою.

Важливо, що вміння спілкуватися та підтримувати їхні інтереси допоможуть побудувати міцні стосунки, які виростуть в здорове співвідношення в дорослому житті.

Чому діти тікають з дому

Часто діти тікають з дому в пошуках гострих відчуттів, спілкування, свободи, нових емоцій, які неможливо отримати вдома. Діти можуть просто гуляти вулицями.

В тому, що дитина приховує від батьків своїх друзів і не посвячує у свої справи, винні насамперед самі батьки. Якщо вони тривалий час не звертали на дитину жодної уваги і були зайняті тільки своїми проблемами, то не дивно, що дитина починає шукати їм заміну.

В ідеалі батьки з самого раннього дитинства повинні бути друзями для своїх дітей, щоб їм довіряли, розповідали про свої справи, мрії та друзів. Тоді і в підлітковому віці діти будуть ділитися всім з батьками.

До того ж батьки повинні бути мудрими і терплячими. Якщо навіть не дуже подобається те, чим займається компанія дитини, не можна одразу влаштовувати скандал. Краще набратися терпіння і разом обговорити те, що турбує.