Действительно ли родители имеют любимцев среди детей и как это влияет на их жизнь
В некоторых семьях может так случаться, что родителей любят кого-то из своих детей больше. Однако это огромная педагогическая ошибка, потому что родители должны любить всех своих детей одинаково. Следует знать, как это влияет на жизнь детей.
Об этом сообщили в американском журнале Gerontology.
Есть ли у родителей "дети-любимцы"
Часто дети могут чувствовать, что их брата или сестру любят больше, чем их самих. Обычно это проявляется в поступках или словах.
Однако в такой ситуации между детьми могут начаться ссоры, которые со временем будут только сильнее и будут касаться более серьезных вещей.
Эксперты заявили, что у около 65% семей встречается ситуация, когда среди детей есть любимцы. Однако такое поведение взрослых может повлиять на жизнь детей.
Профессор прикладной психологии Северо-восточного университета в США Лори Крамер рассказала, что к любимому ребенку родители проявляют меньший контроль или не наказывают за плохое поведение.
Влияние на детей
Родителям необходимо помнить, что дети, которые испытывали к себе меньшую любовь, чем к другим детям в семье, чаще имеют низкую самооценку и подвержены к тревоге и депрессии.
Также это влияет на эмоциональное состояние другого ребенка, вызывая проблемы.
Даже во взрослом возрасте люди могут чувствовать, что родители неодинаково относятся к ним и к их братьям или сестрам. Причинами могут быть, например, наличие в семье родных и усыновленных детей или вопросы образования, или карьеры.
Ошибки родителей в воспитании детей
Нежелание прислушиваться к детскому мнению
Родители считают, что не нужно спрашивать мнения ребенка, если решение все равно примут они. Через несколько лет мама и папа будут возмущаться, ведь их ребенок не будет уметь принимать взрослые самостоятельные решения.
Ограничение
Родители полностью контролируют действия ребенка, жестко ограничивая его право на свободу. В результате: низкая адаптационная способность в обществе, конфликты со сверстниками и плохие отношения с родителями.
Непоследовательность в воспитании
Такое часто встречается. К примеру, мама запретила смотреть мультфильмы из-за полученной двойки в неделю, но уже завтра запрет снимается. В результате ребенок несерьезно относится к наказаниям и запретам.
Гиперпротекция
Дефицит внимания провоцирует безразличие к судьбе ребенка. В результате ребенок чувствует себя одиноким и беспомощным в мире.
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