Действительно ли родители имеют любимцев среди детей и как это влияет на их жизнь

В некоторых семьях может так случаться, что родителей любят кого-то из своих детей больше. Однако это огромная педагогическая ошибка, потому что родители должны любить всех своих детей одинаково. Следует знать, как это влияет на жизнь детей.

Об этом сообщили в американском журнале Gerontology .

Есть ли у родителей "дети-любимцы"

Часто дети могут чувствовать, что их брата или сестру любят больше, чем их самих. Обычно это проявляется в поступках или словах.

Однако в такой ситуации между детьми могут начаться ссоры, которые со временем будут только сильнее и будут касаться более серьезных вещей.

Эксперты заявили, что у около 65% семей встречается ситуация, когда среди детей есть любимцы. Однако такое поведение взрослых может повлиять на жизнь детей.

Профессор прикладной психологии Северо-восточного университета в США Лори Крамер рассказала, что к любимому ребенку родители проявляют меньший контроль или не наказывают за плохое поведение.

Влияние на детей

Родителям необходимо помнить, что дети, которые испытывали к себе меньшую любовь, чем к другим детям в семье, чаще имеют низкую самооценку и подвержены к тревоге и депрессии.

Также это влияет на эмоциональное состояние другого ребенка, вызывая проблемы.

Даже во взрослом возрасте люди могут чувствовать, что родители неодинаково относятся к ним и к их братьям или сестрам. Причинами могут быть, например, наличие в семье родных и усыновленных детей или вопросы образования, или карьеры.

Ошибки родителей в воспитании детей

Нежелание прислушиваться к детскому мнению

Родители считают, что не нужно спрашивать мнения ребенка, если решение все равно примут они. Через несколько лет мама и папа будут возмущаться, ведь их ребенок не будет уметь принимать взрослые самостоятельные решения.

Ограничение

Родители полностью контролируют действия ребенка, жестко ограничивая его право на свободу. В результате: низкая адаптационная способность в обществе, конфликты со сверстниками и плохие отношения с родителями.

Непоследовательность в воспитании

Такое часто встречается. К примеру, мама запретила смотреть мультфильмы из-за полученной двойки в неделю, но уже завтра запрет снимается. В результате ребенок несерьезно относится к наказаниям и запретам.

Гиперпротекция

Дефицит внимания провоцирует безразличие к судьбе ребенка. В результате ребенок чувствует себя одиноким и беспомощным в мире.