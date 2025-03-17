Правильно ли вы дышите во время тренировок? Вот как проверить

Правильное дыхание во время тренировок - залог эффективности и безопасности занятий. Оно помогает насытить мышцы кислородом, повысить выносливость и снизить риск травм. Назван способ, который поможет проверить, правильно ли вы дышите во время упражнений.

Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на сайт Aaptiv .

Как проверить себя

Чтобы проверить, правильно ли вы дышите во время тренировки, обратите внимание на такие моменты:

ритмичность - дыхание должно быть ровным и синхронизированным с движениями. Если вы задыхаетесь или дышите прерывисто, это может свидетельствовать о неправильной технике

- дыхание должно быть ровным и синхронизированным с движениями. Если вы задыхаетесь или дышите прерывисто, это может свидетельствовать о неправильной технике глубина - вдох должен быть глубоким, через нос, а выдох - полным, через рот. Если дышите поверхностно или только ртом, организм может недополучать кислород

- вдох должен быть глубоким, через нос, а выдох - полным, через рот. Если дышите поверхностно или только ртом, организм может недополучать кислород связь с упражнениями. Силовые тренировки - вдыхайте при расслаблении (опускании веса), выдыхайте при усилии (поднимании веса). Кардиотренировки - придерживайтесь естественного ритма дыхания, вдыхая через нос и выдыхая через рот

Силовые тренировки - вдыхайте при расслаблении (опускании веса), выдыхайте при усилии (поднимании веса). Кардиотренировки - придерживайтесь естественного ритма дыхания, вдыхая через нос и выдыхая через рот комфорт - если вы быстро устаете, чувствуете головокружение или напряжение в груди, возможно, нужно скорректировать технику дыхания

Можете протестировать себя: во время упражнения попробуйте сказать несколько слов. Если это трудно - вероятно, вы дышите неправильно или слишком интенсивно.

Почему важно правильно дышать во время тренировки

Вы получите заряд энергии

Тренер Дженнифер Собел рассказал, что стоит думать о правильном дыхании как о топливе, которое поддерживает организм во время тренировки. Если вы дышите полноценно и ритмично, то должны чувствовать, что у вас есть постоянная энергия, чтобы пройти даже сложную тренировку.

Неправильное дыхание также будет стрессом для нервной системы, поэтому используйте дыхание, чтобы помочь оставаться расслабленным. Если у вас кружится голова, то это может быть признаком того, что вы неправильно дышите.

Мышцы становятся расслабленными

Если во время тренировки вы чувствуете напряжение и скованность, Собел рекомендует вернуть центр внимания к тому, как вы дышите.

Если вы не получаете достаточно кислорода, то, вероятно, почувствуете это как напряженные и сжатые мышцы во время тренировок. Правильное дыхание помогает чувствовать себя плавным, расслабленным и двигаться оптимально.

Если вы заметили, что ваша грудь напряжена, то стоит взять тайм-аут и начать глубоко дышать, прежде чем вернуться к тренировке.

Ваш живот расширяется

Диафрагма является основной дыхательной мышцей, и когда она опускается во время вдоха, живот должен расширяться. Самой распространенной ошибкой во время вдоха является поднятие грудной клетки вместо растяжения живота, а в более экстремальных случаях живот фактически втягивается во время вдоха, препятствуя нормальному опусканию диафрагмы.

Лучший способ избежать этого неправильного дыхания - практиковать дыхание животом.