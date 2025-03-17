Правильно ли вы дышите во время тренировок? Вот как проверить
Правильное дыхание во время тренировок - залог эффективности и безопасности занятий. Оно помогает насытить мышцы кислородом, повысить выносливость и снизить риск травм. Назван способ, который поможет проверить, правильно ли вы дышите во время упражнений.
Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на сайт Aaptiv.
Как проверить себя
Чтобы проверить, правильно ли вы дышите во время тренировки, обратите внимание на такие моменты:
- ритмичность - дыхание должно быть ровным и синхронизированным с движениями. Если вы задыхаетесь или дышите прерывисто, это может свидетельствовать о неправильной технике
- глубина - вдох должен быть глубоким, через нос, а выдох - полным, через рот. Если дышите поверхностно или только ртом, организм может недополучать кислород
- связь с упражнениями. Силовые тренировки - вдыхайте при расслаблении (опускании веса), выдыхайте при усилии (поднимании веса). Кардиотренировки - придерживайтесь естественного ритма дыхания, вдыхая через нос и выдыхая через рот
- комфорт - если вы быстро устаете, чувствуете головокружение или напряжение в груди, возможно, нужно скорректировать технику дыхания
Можете протестировать себя: во время упражнения попробуйте сказать несколько слов. Если это трудно - вероятно, вы дышите неправильно или слишком интенсивно.
Почему важно правильно дышать во время тренировки
Вы получите заряд энергии
Тренер Дженнифер Собел рассказал, что стоит думать о правильном дыхании как о топливе, которое поддерживает организм во время тренировки. Если вы дышите полноценно и ритмично, то должны чувствовать, что у вас есть постоянная энергия, чтобы пройти даже сложную тренировку.
Неправильное дыхание также будет стрессом для нервной системы, поэтому используйте дыхание, чтобы помочь оставаться расслабленным. Если у вас кружится голова, то это может быть признаком того, что вы неправильно дышите.
Мышцы становятся расслабленными
Если во время тренировки вы чувствуете напряжение и скованность, Собел рекомендует вернуть центр внимания к тому, как вы дышите.
Если вы не получаете достаточно кислорода, то, вероятно, почувствуете это как напряженные и сжатые мышцы во время тренировок. Правильное дыхание помогает чувствовать себя плавным, расслабленным и двигаться оптимально.
Если вы заметили, что ваша грудь напряжена, то стоит взять тайм-аут и начать глубоко дышать, прежде чем вернуться к тренировке.
Ваш живот расширяется
Диафрагма является основной дыхательной мышцей, и когда она опускается во время вдоха, живот должен расширяться. Самой распространенной ошибкой во время вдоха является поднятие грудной клетки вместо растяжения живота, а в более экстремальных случаях живот фактически втягивается во время вдоха, препятствуя нормальному опусканию диафрагмы.
Лучший способ избежать этого неправильного дыхания - практиковать дыхание животом.
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