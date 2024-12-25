Чи потрібно йти до кардіолога, якщо нічого не болить: це важливо знати

Щоб зберегти здоров'я бажано періодично проходити профілактичний огляд у кардіолога, навіть, якщо людина немає скарг. Також варто знати про першочергові симптоми хвороби, які повинні насторожити.
Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на Instagram-сторінку кардіолога Олега Миронюка.
Варто звернутися до лікаря кардіолога, щоб він оцінив ризик серцево-судинних хвороб в найближчі 10 років саме у вашому випадку.
Зокрема, він оцінить ваші слабкі місця: чи підвищений рівень холестерину, чи є ателескротичні бляшкі, чи є високий тиск, який ви не відчуваєте, підвищений рівень цукру, генетична схильність до будь-якого захворювання.
Важливо, якщо ви почнете турбуватися про своє здоров'я після 30, то це запорука довготривалого та якісного життя на довгі роки.
Набряки ніг
Набряки на ногах можуть виникати з багатьох причин (в тому числі при варикозній хворобі нижніх кінцівок). Але найчастішою причиною є серцева недостатність, вади серця, перенесений інфаркт міокарда, кардіоміопатії, аневризми аорти тощо.
Будь-який біль у грудній клітці
Важливо звертати увагу на будь-який біль незалежно від характеру чи локалізації, а особливо:
Прискорений пульс
Прискорений пульс - понад 100 ударів на хвилину (може призвести до інсульту, серцевої астми, раптового аритмічного шоку, набряку легень), ослаблений пульс - менше 50-60 ударів.
Найголовнішими методами обстеження є звичайна ЕКГ в стані спокою, холтерівське моніторування ЕКГ (запис ЕКГ впродовж 24 або 48, або більше годин).
Задишка і раптові епізоди нестачі повітрі
Задишка може проявлятись одним з різновидів серцевої недостатності - серцева астма, життєво небезпечним ускладненням якої є набряк легень.
Відчуття перебоїв у роботі серця
Якщо серце б'ється неритмічно, то завмирає, то раптово починає калатати - необхідно звернутися до лікаря.
Причин для таких скарг може бути безліч (від остеохондрозу та ендокринних захворювань до гострого інфаркту міокарда тощо).
Підвищення тиску
Високий тиск (вище 140/90 мм рт. ст.) може зумовити гіпертонічний криз. Гіпертонічний криз (ГК) - раптове значне підвищення артеріального тиску, що майже завжди супроводжується появою чи посиленням розладів з боку органів-мішеней (серце, мозок, нирки, очі) або вегетативної нервової системи.
Раніше ми повідомляли про помилку, якої варто уникати при проблемах з серцем.
Також кардіолог називав метод лікування хвороб серця, який небезпечний для життя.