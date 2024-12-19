Кардіолог назвав метод лікування хвороб серця, який небезпечний для життя

Часто люди вважають, що ефективними ліками проти хвороб серця є народні методи з застосуванням різних трав. Як виявилось, це є поширеним міфом, який може завдати серйозної шкоди здоров'ю.

Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на Instagram -сторінку кардіолога Олега Миронюка.

Що варто знати

Більшість людей вважає що настоянки на травах є більш дієвими та корисними у лікуванні серцево-судинних хвороб. Тоді як фармацевтичні ліки навпаки шкідливими. Однак, це не так.

Важливо знати, що від серцево-судинних захворювань помирає найбільше людей у світі. Атеросклероз та інші захворювання мають складний та часто агресивний перебіг, лікування якого комплексне та багатокомпонентне.

Лікар розповів, що ліки, які використовуються у лікуванні пройшли численні дослідження, де показали свою ефективність та безпечність, а головне можуть подовжувати життя.

"Чим більше побічних ефектів, тим краще досліджений препарат, який впливає на певний процес та має ефект від цього. Якісний ніж легко наріже мʼясо різної товщини так і відріже палець при недотриманні техніки безпеки", - йдеться у повідомленні.

Багато народних засобів не проходили клінічні випробування, що підтверджують їхню ефективність та безпечність. Деякі можуть взаємодіяти з лікарськими засобами знижуючи їхню ефективність або спричиняти побічні ефекти.

Головна помилка - затримка в лікуванні. Поширення міфів про народні методи може призвести до затримки в отриманні необхідної медичної допомоги, що може погіршити стан пацієнта та втратити час.

Симптоми проблем з серцем

Швидка втомлюваність при мінімальних фізичних навантаженнях та знижена працездатність може бути однією з ознак проблем з серцем. Це може бути спричинене сидячою роботою, малорухливим способом життя та недостатньою фізичною активністю.

Пульсуючий головний біль в області скронь і потилиці, який може спостерігатись вранці.

Біль у лікті та зап'ясті, супроводжуваний поколюванням і печінням. При фізичних навантаженнях або підвищеному артеріальному тиску біль посилюється і може поширюватися на плече та шию. Якщо біль супроводжується посиленим потовиділенням, відчуттям безпричинної тривоги, нападами паніки та відчуттям дискомфорту переважно ліворуч, це може бути передінфарктний стан.

Часті запаморочення та напади помутніння свідомості (непритомність). Особливо якщо це супроводжується порушеннями ритму та частоти серцебиття.