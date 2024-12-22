Ніколи не робіть цього, якщо думаєте що у вас серцевий напад

Серцевий напад виникає зненацька і варто вчасно розпізнати насторожуючі симптоми. При такому стані варто уникати помилки, яка може лише погіршити ситуацію.

Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на сайт The Mirror .

Чого не можна робити

В інтернеті існує теорія, якщо почати кашляти короткими різкими приступами, це може врятувати життя при серцевому нападі.

Однак, доктор Каран Раджан заявив, що цей метод небезпечний. Якщо ви думаєте, що у вас серцевий напад, то так можете лише погіршити ситуацію. Є деякі випадки, коли ця техніка може бути корисною, але серцевий напад не є одним із них.

Зокрема, кашель може стимулювати блукаючий нерв, знижувати кров’яний тиск і сповільнювати частоту серцевих скорочень. Це може бути корисним для лікування певних аномалій серцевого ритму, наприклад суправентрикулярної тахікардії, але не серцевого нападу.

Серцевий напад виникає через зниження кровопостачання серцевого м’яза. Ч ерез закупорку коронарної артерії, це може призвести до нестачі кисню та пошкодження серцевого м’яза. Роблячи ці рухи, кашель в кінцевому підсумку знижуєте артеріальний тиск і частоту серцевих скорочень.

"Так ще більше зменшиться приплив крові до серцевих м’язів. І ви погіршуєте кисневу недостатність і прискорюєте пошкодження серцевого м’яза", - додав медик.

Цей спосіб може тимчасово полегшити такі симптоми, як дискомфорт у грудях або серцебиття, уповільнивши частоту серцевих скорочень. Однак, маскування симптомів може фактично затримати раннє розпізнавання серцевого нападу.

Які симптоми не можна ігнорувати

Симптоми серцевого нападу включають:

біль у грудях - відчуття тиску, тяжкості, стиснення або здавлення в грудях

біль, що поширюється від грудей до рук, щелепи, шиї, спини та живота

запаморочення

пітливість

задишка

нудота

непереборне відчуття тривоги

кашель

При наявності будь-яких симптомів варто негайно звернутись до лікаря для встановлення діагнозу.

Під серцевим нападом слід розуміти інфаркт міокарда, крайній ступінь ішемічної хвороби серця, який характеризується розвитком ішемічного некрозу ділянки міокарда, що виник внаслідок абсолютної або відносної недостатності кровопостачання у цій ділянці.