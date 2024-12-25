Нужно ли идти к кардиологу, если ничего не болит: это важно знать

Когда стоит идти к кардиологу

Стоит обратиться к врачу кардиологу, чтобы он оценил риск сердечно-сосудистых болезней в ближайшие 10 лет именно в вашем случае.

В частности, он оценит ваши слабые места: повышенный ли уровень холестерина, есть ли ателескротические бляшки, есть ли высокое давление, которое вы не чувствуете, повышенный уровень сахара, генетическая предрасположенность к какому-либо заболеванию.

Важно, если вы начнете беспокоиться о своем здоровье после 30, то это залог долговременной и качественной жизни на долгие годы.

При каких симптомах обязательно обращаться к кардиологу

Отеки ног

Отеки на ногах могут возникать по многим причинам (в том числе при варикозной болезни нижних конечностей). Но самой частой причиной является сердечная недостаточность, пороки сердца, перенесенный инфаркт миокарда, кардиомиопатии, аневризмы аорты и т.д.

Любая боль в грудной клетке

Важно обращать внимание на любую боль независимо от характера или локализации, а особенно:

если она возникает по центру за грудиной и в левой половине грудной клетки, в области сердца (начинается во время физических нагрузок)

распространяется в шею, нижнюю челюсть, левую руку, в обе руки, в спину

возникает во время или после физической нагрузки и облегчается или исчезает при прекращении нагрузок

Учащенный пульс

Учащенный пульс - более 100 ударов в минуту (может привести к инсульту, сердечной астме, внезапному аритмическому шоку, отеку легких), ослабленный пульс - менее 50-60 ударов.

Самыми главными методами обследования являются обычная ЭКГ в состоянии покоя, холтеровское мониторирование ЭКГ (запись ЭКГ в течение 24 или 48, или более часов).

Одышка и внезапные эпизоды нехватки воздуха

Одышка может проявляться одной из разновидностей сердечной недостаточности - сердечная астма, жизненно опасным осложнением которой является отек легких.

Ощущение перебоев в работе сердца

Если сердце бьется неритмично, то замирает, то внезапно начинает колотиться - необходимо обратиться к врачу.

Причин для таких жалоб может быть множество (от остеохондроза и эндокринных заболеваний до острого инфаркта миокарда и т.д.).

Повышение давления

Высокое давление (выше 140/90 мм рт. ст.) может вызвать гипертонический криз. Гипертонический криз (ГК) - внезапное значительное повышение артериального давления, почти всегда сопровождается появлением или усилением расстройств со стороны органов-мишеней (сердце, мозг, почки, глаза) или вегетативной нервной системы.