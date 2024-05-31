Чи потрібно людям із засмаглою шкірою наносити сонцезахисний крем: вся правда

Існує думка, що людям із засмаглою шкірою сонцезахисний крем наносити не потрібно. Однак, це поширений міф, у який не варто вірити.

Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на Telegram -сторінку медичної спільноти "Бережи себе".

Що варто знати

Усі чули на уроках біології, що темний колір шкіри еволюційно виник як адаптація до ультрафіолету в екваторіальних широтах. Це дійсно так.

Проте це зовсім не означає, що люди з темними відтінками шкіри не потребують захисту від сонячних променів і стовідсотково захищені від загрозливих наслідків, як-от раку шкіри.

Що робить шкіру темнішою

За колір шкіри, а також волосся та очей, відповідає пігмент меланін. Що темніша шкіра, тим більше там меланіну. Частково він може захистити клітини від згубного впливу ультрафіолету, проте цей ефект зовсім незначний.

До того ж меланома та інші загрозливі стани в людей зі світлою шкірою проявляються більш помітно, а от у випадку темнішої шкіри на розпізнавання та діагностику хвороби може піти багато часу.

Таким чином лікування може відкладатись до тієї стадії розвитку хвороби, коли впоратися стає дуже важко.

Дерматологічні організації зазначають, що сонцезахист потрібен усім та щодня, незалежно від того, де ти проживаєш, сезону та типу шкіри.

Як захистити шкіру від сонця під час засмаги

УФ-випромінювання може сприяти розвитку передчасного старіння, викликаючи дефект колагену і провокуючи утворення пігментних плям. Але найбільш небезпечним побічним ефектом впливу сонця на шкіру може стати розвиток меланоми - злоякісного епідермального утворення.

Меланома - злоякісна пухлина шкіри або слизових оболонок, що утворюється з меланоцитів. УФ-випромінювання вважається найбільш важливою причиною захворювання.

Найбільшу небезпеку для шкіри становить прямий вплив сонця без попереднього використання відповідної сонцезахисної косметики у вигляді крему або емульсій.

Разом із цим потрібно розуміти, що крем з високим SPF не тільки мінімізує ризики обгорання шкірних покривів, але й забезпечує гарний захист шкіри обличчя від появи почервоніння і пігментації.

Тому в літній час на тілі має бути крем щонайменше з фільтром SPF 30, а на обличчі - з SPF 50. Завдяки цьому значно знижується несприятливий вплив сонячних променів на зовнішній шар шкіри.

Важливо знати, що шкіра, покрита кремом з таким високим фільтром, набуде красивого і легкого відтінку засмаги, тільки повільніше і безпечніше.