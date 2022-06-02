Не делайте так: частая ошибка при использовании солнцезащитных средств

С приходом лета солнце стало еще жарче и опасней, так что не стоит забывать про защиту. При этом тем, кто много находится на улице, настоятельно рекомендуется проверить свой солнцезащитный крем, чтобы избежать распространенной ошибки.

Исследователи из Великобритании предупредили, что миллионы людей на самом деле используют просроченные лосьоны, передает The Sun.

Эксперты установили, что многим из этих лосьонов было более десяти лет. Срок годности большинства этих продуктов составляет 12 месяцев, что обычно указано на обратной стороне товара.

Опрос более 2000 человек показал, что многие взрослые относятся к защите от солнца в целом безразлично. Из 2000 человек девять процентов заявили, что пользуются солнцезащитным лосьоном только во время отпуска за границей, а пять процентов заявили, что им вообще не нужно его наносить.

Удивительно, но 11% респондентов заявили, что готовы рискнуть раком кожи, если это означает наличие загара.

Четверть участников также сказали, что они не чувствуют себя хорошо без загара, а 17% сказали, что они чувствовали давление, чтобы выглядеть загорелым из-за знаменитостей и звезд социальных сетей.

Консультант по дерматологии, доктор Кэтрин Борисевич отметил, что "чрезвычайно тревожно" видеть, на что люди готовы пойти ради загара.

Она добавила: "Защита от солнца жизненно важна, находитесь ли вы в своей стране или за границей, и независимо от цвета вашей кожи. Солнцезащитные кремы и спреи обеспечивают необходимую защиту от повреждения кожи до потенциально долгосрочных или даже смертельных состояний. Также важно каждый год покупать новое солнцезащитное средство, так как срок годности кремов истекает и они становятся менее эффективными".