Дерматолог розповіла, як обирати сонцезахисний крем, щоб шкіра завжди залишалася здоровою

В Україні вже розпочинається сезон активного сонця, тому варто захищати свою шкіру від негативного впливу світила. Адже засмага - це не про здоров'я, а про збільшення ризиків різних доброякісних і злоякісних новоутворень, тому захист є обов'язковим.

Дерматолог Вікторія Ахтарнія розповіла для читачів Styler , як правильно обирати сонцезахисний крем влітку для дорослих і дітей.

Яким буває ультрафіолетове випромінювання

Фахівці виділяють три типи:

UVC - не проникають у поверхню землі, тому небезпеки не становлять.

UVB (довжина хвилі 290-320 нм) - 5% досягають землі. Це випромінювання провокує опіки на шкірі, запалення, гіперпігментацію та стимулює канцерогенез.

UVA - це інші 95%. Вони викликають фотостаріння та впливають на канцерогенез.

Сонцезахисні засоби мають спеціальні фільтри, які поглинають випромінювання та перетворюють його в тепло або взагалі відбивають.

Фільтри бувають:

органічними. Вони поглинають УФВ і перетворюють в тепло.

неорганічними. Вони відбивають та розсіюють УФВ.

Крім того, можуть бути й комбінації цих фільтрів.⠀

Чому сонце може бути шкідливим

Відомо, що сонце сприяє виробленню вітаміну D. Проте лікар зазначає, що разом із тим сонячне проміння може провокувати появу різноманітних новоутворень: як доброякісних, так і злоякісних.

Тому варто дбати про захист вашої шкіри.

Сонце може мати негативний вплив на людську шкіру (фото: Freepik)

На що звертати увагу при виборі крему

Насамперед дерматолог радить звертати увагу на маркування сонцезахисного крему. На пакуванні повинно бути зазначено про захист від UVA-, UVB-променів.

Буде добре, якщо він матиме водостійкі властивості.

Якщо ви збираєтеся на тривалу прогулянку під сонцем або на пляж, візьміть сонцезахисний крем із собою. Його шар необхідно поновлювати кожних 2-3 години.

При цьому наносити крем треба, не розмащуючи по шкірі, а ніби "вбиваючи" його в шкіру.

SPF-крем повинен бути останнім шаром догляду для обличчя, якщо ви використовуєте щось іще.

Крім того, не забувайте змивати крем після приходу додому.

Як обирати крем для маленької дитини

За словами дерматолога, дітям також дуже важливо захищати шкіру від сонця, адже вона є більш чутливою та вразливою.

Для дітей віком до двох років краще обирати сонцезахисний крем з органічними фільтрами. Вони працюють лише на поверхні шкіри та не проникають всередину.

А от сонцезахисні креми з хімічними фільтрами проникають у шкіру, де перетворюють сонячне випромінювання на тепло. Тому такі засоби краще використовувати після настання 2-3 років.

Приклади сонцезахисних кремів для дітей (фото надані лікарем)

Ідеально, коли немає в складі ароматизаторів, віддушок, екстрактів рослин тощо. Вікторія наголошує, що це особливо актуально для дітей з атопічним дерматитом.

А чи є інші методи захисту

Медик зазначає, що окрім крему, варто пам'ятати про головні убори та одяг, який буде відбивати сонячне проміння. До речі, доведено, що червоний і синій кольори впораються з цим набагато краще, ніж білий колір.

До того ж варто уникати прогулянок на сонці в обідню пору, коли випромінювання досягає свого піка.