Нужно ли людям с загорелой кожей наносить солнцезащитный крем: вся правда

Есть мнение, что людям с загорелой кожей солнцезащитный крем наносить не нужно. Однако это распространенный миф, в который не стоит верить.

Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Telegram -страницу медицинского сообщества "Бережи себе".

Что следует знать

Все слышали на уроках биологии, что темный цвет кожи эволюционно возник как адаптация к ультрафиолету в экваториальных широтах. Это действительно так.

Однако это вовсе не означает, что люди с темными оттенками кожи не нуждаются в защите от солнечных лучей и полностью защищены от угрожающих последствий, таких как рак кожи.

Что делает кожу темнее

За цвет кожи, а также волос и глаз отвечает пигмент меланин. Чем темнее кожа, тем больше там меланина. Частично он может защитить клетки от губительного воздействия ультрафиолета, однако этот эффект совсем незначителен.

К тому же меланома и другие угрожающие состояния у людей со светлой кожей проявляются заметнее, а вот в случае более темной кожи на распознавание и диагностику болезни может уйти много времени.

Таким образом, лечение может откладываться до той стадии развития болезни, когда справиться становится очень трудно.

Дерматологические организации отмечают, что солнцезащита нужна всем и каждый день, независимо от того, где ты проживаешь, сезона и типа кожи.

Как защитить кожу от солнца во время загара

УФ-излучение может способствовать развитию преждевременного старения, вызывая дефект коллагена и провоцируя образование пигментных пятен. Но наиболее опасным побочным эффектом воздействия солнца на кожу может стать развитие меланомы - злокачественного эпидермального образования.

Меланома - злокачественная опухоль кожи или слизистых, образующаяся из меланоцитов. УФ-излучение считается наиболее важной причиной заболевания.

Наибольшую опасность для кожи представляет прямое воздействие солнца без предварительного использования соответствующей солнцезащитной косметики в виде крема или эмульсий.

При этом нужно понимать, что крем с высоким SPF не только минимизирует риски обгорания кожных покровов, но и обеспечивает хорошую защиту кожи лица от появления покраснения и пигментации.

Поэтому в летнее время на теле должен быть крем по меньшей мере с фильтром SPF 30, а на лице - с SPF 50. Благодаря этому значительно снижается неблагоприятное воздействие солнечных лучей на наружный слой кожи.

Важно знать, что кожа, покрытая кремом с таким высоким фильтром, приобретет красивый и легкий оттенок загара, только медленнее и безопаснее.