Чи можуть парфуми завдати шкоди здоров'ю? Вчені зробили неочікувану заяву

Аромат улюблених парфумів може створювати настрій, викликати приємні спогади та підкреслювати індивідуальність. Але у їхньому складі можуть бути небезпечні речовини, які здатні викликати алергію, головний біль і навіть порушення гормонального балансу.

Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на сайт Health .

Чим шкідливі парфуми для здоров'я

Дослідники виявили, що парфуми можуть містити речовини, які можуть спричинити численні проблеми зі здоров’ям. Ці хімічні речовини включають парабени та феноли, які використовуються для подовження терміну придатності аромату, а також фталати. Цю хімічну речовину пов’язують з хворобами серця, гіпертонії та проблемами із вагітністю та передчасними пологами.

Доктор наук Джон Мікер розповів, що флатати допомагають лосьйонам та іншим косметичним засобам прилипати до шкіри та проникати в неї. У ароматизаторах фталати використовуються як розчинники та стабілізатори.

Деякі фталати, а також парабени та феноли є ендокринними руйнівниками, що можуть впливати на рівень гормонів, що виробляються ендокринною системою організму. Ці гормони контролюють важливі процеси, такі як ріст та фертильність.

У дослідженні 2021 року виявили, що флатати можуть завдати шкоди нервовій та репродуктивній системі.

Контакт з фталатами пов’язаний із проблемами зі здоров’ям для людей будь-якого віку, але найчутливіший час для впливу фталатів - під час внутрішньоутробного розвитку.

Духи містять ефірні олії, синтетичні ароматизатори та спирти, які можуть викликати висипання, свербіж, почервоніння або навіть набряк.

Деякі люди чутливі до запахів і можуть відчувати мігрень, нудоту або запаморочення від сильних ароматів.

Чи можна уникнути впливу речовин в парфумах

Неможливо дізнатися, скільки фталатів або інших хімічних речовин міститься у парфумах.

Якщо вказано парабени, то ці хімічні речовини зазвичай відображаються на етикетках як метилпарабен (MP), бутилпарабен (BP), етилпарабен (EP) або пропілпарабен (PP).

Фталати позначають словом "фталат". Інші назви можуть містити акроніми, зокрема DEHP, DBP, BBP або DEP.

Також ф талати мають дуже короткий період напіврозпаду, тобто час, який вони проводять в організмі, відносно короткий.

Тіло може дуже швидко позбутися цих хімічних речовин протягом дня або менше, і вони не накопичуються.

Щоб зменшити ризики, обирайте гіпоалергенні, натуральні або органічні парфуми, уникайте сильних ароматів у закритих приміщеннях і не наносьте духи на подразнену шкіру.

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