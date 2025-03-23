Могут ли духи нанести вред здоровью? Ученые сделали неожиданное заявление
Аромат любимых духов может создавать настроение, вызывать приятные воспоминания и подчеркивать индивидуальность. Но в их составе могут быть опасные вещества, которые способны вызвать аллергию, головную боль и даже нарушение гормонального баланса.
Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на сайт Health.
Чем вредны духи для здоровья
Исследователи обнаружили, что духи могут содержать вещества, которые могут вызвать многочисленные проблемы со здоровьем. Эти химические вещества включают парабены и фенолы, которые используются для продления срока годности аромата, а также фталаты. Это химическое вещество связывают с болезнями сердца, гипертонией и проблемами с беременностью и преждевременными родами.
Доктор наук Джон Микер рассказал, что флататы помогают лосьонам и другим косметическим средствам прилипать к коже и проникать в нее. В ароматизаторах фталаты используются как растворители и стабилизаторы.
Некоторые фталаты, а также парабены и фенолы являются эндокринными разрушителями, которые могут влиять на уровень гормонов, вырабатываемых эндокринной системой организма. Эти гормоны контролируют важные процессы, такие как рост и фертильность.
В исследовании 2021 года обнаружили, что флататы могут нанести вред нервной и репродуктивной системе.
Контакт с фталатами связан с проблемами со здоровьем для людей любого возраста, но самое чувствительное время для воздействия фталатов - во время внутриутробного развития.
Духи содержат эфирные масла, синтетические ароматизаторы и спирты, которые могут вызвать высыпания, зуд, покраснение или даже отек.
Некоторые люди чувствительны к запахам и могут испытывать мигрень, тошноту или головокружение от сильных ароматов.
Можно ли избежать воздействия веществ в духах
Невозможно узнать, сколько фталатов или других химических веществ содержится в духах.
Если указаны парабены, то эти химические вещества обычно отображаются на этикетках как метилпарабен (MP), бутилпарабен (BP), этилпарабен (EP) или пропилпарабен (PP).
Фталаты обозначают словом "фталат". Другие названия могут содержать акронимы, в частности DEHP, DBP, BBP или DEP.
Также фталатыимеют очень короткий период полураспада, то есть время, которое они проводят в организме, относительно короткое.
Тело может очень быстро избавиться от этих химических веществ в течение дня или меньше, и они не накапливаются.
Чтобы уменьшить риски, выбирайте гипоаллергенные, натуральные или органические духи, избегайте сильных ароматов в закрытых помещениях и не наносите духи на раздраженную кожу.
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