Як нанести парфум, аби запах тримався довше: найпростіші лайфхаки

На стійкість парфумів впливає низка важливих факторів. Однак, проблема не завжди пов'язана з якістю засобу. Часто людина сама скорочує проміжок часу, протягом якого відчувається аромат.

Як нанести парфуми, щоб запах тримався довше - читайте в матеріалі Styler.

Наносьте правильно

Найкращі зони для нанесення парфумів - область за вухами, зап'ястя, згин ліктів та шия. Також можна на волосся: але бризкайте краще на гребінець, щоб не забруднити голову. Використати парфум найкраще на відстані 20-30 см від тіла.

Зволожте шкіру

В ідеалі парфуми наносити на вологу шкіру, наприклад, одразу після душу. Таким чином запах краще "розкриється" і триматиметься значно довше.

Використайте вазелін

Для того, щоб довше відчувався аромат, можна скористатися вазеліном. Засіб нанесіть на будь-які місця, куди хочете нанести парфуми. Замість вазеліну можна також використати зволожуючий лосьйон.

Вибір ароматів

Давно відомо, що деякі види парфумів вивітрюються швидше. До таких можна віднести фруктові, цитрусові та запахи квітів. Якщо вам важлива стійкість парфумів, то вибирайте з дерев'яними та мускусними нотками.

Зберігання парфумів

Найбільш шкідливими умовами для парфумів - прямі сонячні промені та підвищена вологість. За таких умов аромат швидко вивітрюється та втрачає свої основні якості.

Щоб цього уникнути, зберігайте парфуми у герметично закритих флаконах у скриньках або коробочках, в які не потрапляє сонячне світло.