Топ-10 парфумів, які пробуджують пристрасть і зводять чоловіків з розуму

Аромати можуть не лише підкреслити індивідуальність, а й викликати сильні емоції. Деякі ноти у парфумах асоціюються з привабливістю та спокусою, роблячи жінку ще більш бажаною.

РБК-Україна (проект Styler) пропонує 10 жіночих ароматів, які пробуджують пристрасть і зводять чоловіків з розуму.

Le Labo Santal 33

Це деревний аромат з нотами сандалу, кардамону та шкіри. Він підкреслює силу та харизму, роблячи образ незабутнім та привабливим.

Santal 33 відкривається різким і зеленим ароматом, використовуючи пряну папірусну ноту разом із сексуальним та заспокійливим кардамоном. Серце аромату перетворюється на деревину з появою головних гравців у парфумерії, пудрі австралійського сандалового дерева та кедрового дерева.

Serge Lutens Fourreau Noir

Дуже компліментарний аромат. Він загадковий, лавандово-деревний, для справжніх інтровертів. У вирі міської метушні, де кожен поспішає у своїх справах, цей аромат стане вашим особистим острівцем спокою та концентрації.

Він допоможе вам відсторонитися від шуму та хаосу, дозволяючи зосередитися на головному та з філософським спокоєм сприймати всі несподіванки долі. Аромат бобів тонка зведе з розуму чоловіків.

Ombre Leather від Tom Ford

Чарівний аромат, що віддає якоюсь солодкістю і має сильну жіночу енергетику, не залишає полиці магазинів протягом декількох років. Чути цей аромат хочеться знову та знову. Шикарний та благородний аромат від всесвітньо відомого бренду має сотні шанувальників серед чоловіків та жінок по всьому світу.

Tiziana Terenzi Afrodite

Сама назва цього аромату говорить сама за себе. Це аромат для справжніх богинь, адже богиня - це дика та нестримна сила кохання, пристрасті й спокуси, здатна поєднувати в собі протилежності: чоловіче та жіноче начало, силу та доброту, пристрасть та насолоду.

Вона здатна зачаровувати та надихати серця на найсильніші та найнездоланні почуття.

Lacoste Pour Femme

Це аромат, багатий деревними та мускусними нотами, які чудово підкреслюють елегантність і витонченість жінки. Композиція відкривається свіжими нотами яблука, білої фрезії та рожевого перцю.

У серці аромату розкриваються ніжні відтінки троянди, гібіскуса, жасмину та фіалки. Шлейф аромату складають теплі та чуттєві мотиви ладану, сандалу, білого кедра та замші.

Vilhelm Parfumerie Mango Skin Eau De Parfum

Це квітково-фруктовий аромат для жінок та чоловіків, який був створений у 2018 році. Цей аромат запрошує вас у захоплюючу подорож до чарівної Південної Африки.

Відчуйте соковитий смак стиглого манго, його солодкий сік, що нагадує африканське сонце, який наповнює вас енергією та щастям. Чоловікам такі аромати дуже подобаються.

Armani Prive Vert Malachite

Смарагдово-зелений малахіт, знаний з давніх-давен, символізує любов та домашнє тепло. Vert Malachite розкривається контрастними нотами гіркого апельсина та петітгрейну, доповненими п'янкою композицією іланг-ілангу, жасмину та рожевого перцю. У фіналі звучать біла лілія, ваніль та бензоїн. Флакон нагадує вирізьблений з малахіту дорогоцінний камінь.

Burberry Her Elixir de Parfum

Сміливий і чуттєвий аромат для жінок. Нове яскраве доповнення до сімейства Burberry Her, Her Elixir de Parfum з фірмовмим фруктово-гурманськими нотами, поряд із зухвалим вибухом темно-червоних ягід і жасмину, обрамлених чуттєвими та привабливими акордами ванілі й амбри.

Lancome - Miracle

Miracle – це аромат, сповнений життєрадісності, що розкривається яскравими квітковими та пряними нотами. Цей блискучий та вібруючий аромат можна порівняти зі сходом нового дня, де сплітаються свіжі ноти лічі та пряного бурбонського перцю. У шлейфі аромату чуттєва амбра огортає своєю пишністю.

Yves Saint Laurent Libre L'Absolu Platine

Це аромат контрастів, де вогонь зустрічається з холодом, розкіш поєднується зі стихійністю. Це абсолютний кутюр, абсолютне полум'я та абсолютна інтенсивність. Цей аромат створений для жінки, яка не потребує виправдань.

Вона може бути крижаною та палкою одночасно, впевненою в собі та нестримною, тендітною та незламною. Вона відчуває первісну силу та водночас залишається надзвичайно витонченою.