Експерт назвала аромати парфумів, які "старять" жінок

Усі жінки намагаються стежити за своїм зовнішнім виглядом. Щоб підтримувати модний образ, потрібно обрати правильний запах парфумів. Все тому, що деякі з них можуть "зістарити" жінок.

Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на сайт Best Life .

Сертифікований імідж-стиліст Елізабет Косич розповіла, що для того, щоб виділятися у натовпі, потрібно вдало підібрати парфуми.

Гвоздика

Далеко не всі квіткові аромати можуть бути трендовими 2024 року. Зокрема, краще триматися якомога далі від тих флакончиків, які пахнуть гвоздикою.

Такий запах гвоздики зараз точно не в моді.

Троянда

Троянда - це ще один запах, який може вас зістарити.

Елізабет Косич додала, що гліцеринова рожева вода - це той аромат, що буде навівати спогади про бабусю.

Запахи, у яких є троянда, стовідсотково будуть переносити вас у минуле, і якщо ви хочете цього уникнути, тоді варто обрати для себе інший запах.

Деревні аромати

Такі аромати - це вже щось більш унікальне та екзотичне. Однак, з ними також варто бути обережними, адже зазвичай вони асоціюються зі зрілістю.

Ці аромати чудово підійдуть для жінок, які вже мають певний життєвий досвід. Однак, якщо ви хочете більш грайливий і молодий запах, можливо, варто звернути увагу на інші парфуми.

Мускусні аромати

Експерт каже, що мускусні аромати можуть зробити вас наче на кілька років старшими, ніж ви є насправді.

Вам також не обов’язково використовувати одні парфуми цілий рік: вибирайте літні та зимові парфуми.

"Ваша шкіра змінюється як у спекотну, так і в холодну погоду, тому аромат часто не буде пахнути на вашій шкірі однаково, коли температура змінюється", - пояснює Елізабет Косич .

На що звернути увагу при купівлі парфумів

Коли справа доходить до купівлі парфумів, необхідно враховувати кілька ключових моментів. По-перше, ви завжди повинні протестувати парфуми, перш ніж купувати.

Якщо можливо, спробуйте здобути зразки ароматів у магазинах, перш ніж купувати повнорозмірний флакон. Це дозволить вам отримати уявлення про те, чи сподобається вам носити цей аромат.

Деякі аромати можуть зберігатися лише кілька годин, тоді як інші можуть зберігатися до восьми годин і більше. Багато магазинів пропонують невеликі смужки паперу, на які можна розпорошити ароматизатор і відчути його запах.

Якщо аромат вам сподобався після першого знайомства, нанесіть його на шкіру, але тільки якщо до цього на вашу шкіру не був нанесений будь-який парфумований продукт, наприклад, крем.