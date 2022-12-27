Чи можна відзначати Різдво 7 січня, якщо вже відсвяткували 25 грудня?

Цього року Православна церква України ухвалила рішення проводити богослужіння на честь Різдва Христового 25 грудня, фактично давши дозвіл православним вірянам разом з більшістю світу відзначати свято в цей день. А як щодо Різдва 7 січня?

Чи можна відзначати велике церковне свято 7 січня, якщо вже відсвяткували 25 грудня - читайте нижче в матеріалі Styler.

Українці можуть відзначати Різдво двічі

Так, митрополит Переяславський та Вишневський ПЦУ Олександр Драбинко вважає, що обидва дні можна вважати святами та відзначати Різдво двічі – за юліанським та григоріанським календарем. Тим паче, що цьогорічні служби в церквах можна проводити й 25 грудня, і 7 січня.

Якщо ви ще не визначилися з датою, можете святкувати двічі, або ж обрати одну.

"Знайте, зайвої молитви не буває. Якщо говорити по-богословськи, то ми Різдво відзначаємо після кожної Божественної літургії, яку завершуємо, тобто 365 разів на рік", - зазначив митрополит.

Адже під час Божественної літургії згадуються Євангельські події, серед яких і Різдво, Воскресіння, Голгофа і Вознесіння Господа на небеса. Тому немає гріха у тому, коли святкуватиме Різдво.

Відколи 25 грудня стало важливою датою для всіх українців

З 2017 року 25 грудня в Україні стало офіційним вихідним днем.

А у 2019 році Митрополит Київський і всієї України Епіфаній заявив, що українці можуть святкувати Різдво за григоріанським календарем 25 грудня, якщо вони цього хочуть. Також у ПЦУ зазначили, що будуть думати про календарну реформу за умови, що її підтримає більшість вірян.

18 жовтня 2022 року Священний синод ПЦУ дозволив святкувати Різдво 25 грудня - якщо того бажають парафіяни. У церквах ПЦУ відтепер в цей день проводять святкові богослужіння, і їх учасники звільняються від постових обмежень.

Які країни відзначають Різдво 25 грудня, а які - 7 січня

25 грудня Різдво Христове відзначає багато країн Європи, зокрема велика частина автокефальних церков, Вселенський Патріархат (крім Афона), Римська церква, більшість протестантських церков, православні церкви у Греції, Румунії, Болгарії, на Кіпрі, Албанії, Чехії, Словаччині та у США.

А ось 7 січня Різдво відзначають у Московському Патріархаті, у Сербії, у деяких церквах Грузії, Греції, Вірменії, Киргизстану, Казахстану та Польщі. А ще донедавна відзначали у Православній церкві України та Греко-католицькій церкві України.