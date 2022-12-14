Чи можна вдома тримати алое? Експерти нарешті визначилися

Чому виникають сумніви?

Домашні рослини на підвіконнях очищують повітря і радують око, але деякі з них мають протипоказання. Або вони виділяють отруйний сік при пошкодженні листя, або примети кажуть, що краще відмовитися від таких вазонів заради добробуту родини.

Наприклад, популярний фікус виділяє білий сік, який може нашкодити тваринам чи маленьким дітям. А красуня-фіалка здобула недобру славу "мужегона" і скорботної квітки.

На щастя, квітникарі розвіюють сумніви щодо потенціальної шкідливості алое і виносять вердикт: тримати рослину вдома не тільки можна, але й треба.

Алое вера (фото: pixabay)

Чому рослина дуже корисна?

Столітник або алое – одне з найбільш корисних для домашнього використання рослин. Цією кімнатною рослиною можна оздоровлюватися, використовувати її для декору, а також для енергетичного добробуту сім’ї.

Езотерики кажуть, що алое має властивість зцілювати енергетику оселі і вносити гармонію в стосунки між домочадцями. Алое фільтрує негативну енергію, наповнюючи будинок позитивом, добром і затишком.

Сік алое наділяють цілющими властивостями. Недарма, його екстракт активно використовують в фармакології і косметології.

Алое деревовидне (фото: pixabay)

Який вид алое обрати?

Найпопулярнішими видами є алое вера і деревовидне алое. Перше має прикореневу розетку і не виростає високим, друге ж має стовбур і може виростати дуже високим.

Обидва різновиди однаково цілющі. Який з них обрати залежить лише від ваших уподобань.