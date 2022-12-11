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Корицю називають рятівником кімнатних рослин: як підживити і захистити від хвороб

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Неділя 11 грудня 2022 21:40
Корицю називають рятівником кімнатних рослин: як підживити і захистити від хвороб Як підживити кімнатні рослини корицею (фото: freepik)
Автор: Світлана Мащенко

Допомогти кімнатним рослинам краще рости і боротися з шкідниками і хворобами може звичайна кориця – та сама спеція, яку ми додаємо у яблучний пиріг або ж глінтвейн.

Як правильно користуватися корицею, розповіли в Telegram каналі Квіти і рослини.

Кориця – прекрасний антисептик

Квітникарі радять, якщо ви підрізаєте коріння рослини при пересадці, злегка присипте їх ароматною спецією.

Вона має дезінфікуючу дію і допоможе рослині адаптуватися до нових умов, а також добре вкоренитися.

Позбавить від мошок у вазоні

Якщо ви зіткнулися з проблемою мошок в кімнатних рослинах, то засипте в горщик чайну ложку кориці.

Експерти кажуть, що в такому ґрунті, ні мурахи, ні мошки вас не потривожать.

Корицю називають рятівником кімнатних рослин: як підживити і захистити від хвороб

Кориця допоможе не тільки вашій випічці, але й вазонам (фото: pixabay)

Захистить від грибка

Якщо на листочках рослини починає утворюватися цвіль, то посипте уражені місця корицею. Грибок загине і перестане поширюватися.

Добриво з кориці

Щоб розсада або кімнатна рослина виросла міцною і здоровою, необхідно в воду для поливу додати корицю – 0,5 чайної ложки на 2 літри води.

Раніше ми писали, як приготувати цибулеву, лимонну чи бананову воду для підживлення вазонів.

Крім того читайте, як змусити орхідею квітнути.

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