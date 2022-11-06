Ось чому в домі не можна тримати фіалку
Фіалки, або сенполії - неймовірно гарні й величні квітки, які полюбляють вирощувати любителі кімнатних рослин. Але є у цих красунь і дурна слава.
Чому варто відмовитися від тримання фіалок вдома - читайте нижче в матеріалі Styler.
Квітка має негативну енергетику
Ця диво-квітка з часом обросла рядом негативних прикмет з приводу її утримання в оселі.
Дехто вірить, що через сенполію можна навести порчу. Тому квітку ніколи не приймають з рук незнайомої жінки.
Також, за певними віруванням, фіалка - квітка, призначена для померлих. Тому тримати її в оселі поруч з людьми - не дуже хороша думка.
Багато хто впевнений, що фіалки відштовхують потенційних женихів, називаючи їх мужегонами. Тому не рекомендують незаміжнім дівчатам і жінкам вирощувати вдома ці квіти. У домі з фіалками чоловіки можуть почувати себе некомфортно.
Фото: facebook/Фіалки (сенполії) та інші геснерієві
Є й інша точка зору...
Існують і позитивні прикмети про цю розкішну квітку
За східними традиціями, вважається, що фіалка, навпаки, приносить гармонію в сім'ю. Якщо тримати її в оселі, то домочадців будуть обходити сварки і суперечки.
Ще одна прикмета свідчить, що цими квітами можна притягти до себе багатство. Безгрошів’я таких людей обходить стороною.
Фото: facebook/Фіалки (сенполії) та інші геснерієві
Де тримати фіалку
Якщо забути про прикмети і слідувати логіці, зрозуміло, що тримати сенполії у спальні - не найкраща ідея. І це не через магічні властивостей цих рослин, а через те, що вночі квіти виділяють вуглекислий газ.
Найкращим місцем для квітки є приміщення, де людина перебуває більше часу вдень, ніж вночі. Наприклад, кухня або вітальня.
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