Ось чому в домі не можна тримати фіалку

Фіалки, або сенполії - неймовірно гарні й величні квітки, які полюбляють вирощувати любителі кімнатних рослин. Але є у цих красунь і дурна слава.

Чому варто відмовитися від тримання фіалок вдома - читайте нижче в матеріалі Styler.

Квітка має негативну енергетику

Ця диво-квітка з часом обросла рядом негативних прикмет з приводу її утримання в оселі.

Дехто вірить, що через сенполію можна навести порчу. Тому квітку ніколи не приймають з рук незнайомої жінки.

Також, за певними віруванням, фіалка - квітка, призначена для померлих. Тому тримати її в оселі поруч з людьми - не дуже хороша думка.

Багато хто впевнений, що фіалки відштовхують потенційних женихів, називаючи їх мужегонами. Тому не рекомендують незаміжнім дівчатам і жінкам вирощувати вдома ці квіти. У домі з фіалками чоловіки можуть почувати себе некомфортно.

Фото: facebook/Фіалки (сенполії) та інші геснерієві

Є й інша точка зору...

Існують і позитивні прикмети про цю розкішну квітку

За східними традиціями, вважається, що фіалка, навпаки, приносить гармонію в сім'ю. Якщо тримати її в оселі, то домочадців будуть обходити сварки і суперечки.

Ще одна прикмета свідчить, що цими квітами можна притягти до себе багатство. Безгрошів’я таких людей обходить стороною.

Фото: facebook/Фіалки (сенполії) та інші геснерієві

Де тримати фіалку

Якщо забути про прикмети і слідувати логіці, зрозуміло, що тримати сенполії у спальні - не найкраща ідея. І це не через магічні властивостей цих рослин, а через те, що вночі квіти виділяють вуглекислий газ.

Найкращим місцем для квітки є приміщення, де людина перебуває більше часу вдень, ніж вночі. Наприклад, кухня або вітальня.