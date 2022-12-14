Можно ли дома держать алоэ? Эксперты наконец-то определились

Почему возникают сомнения?

Домашние растения на подоконниках очищают воздух и радуют глаз, но некоторые из них имеют противопоказания. Либо они выделяют ядовитый сок при повреждении листьев, или приметы говорят, что лучше отказаться от таких вазонов ради благополучия семьи.

Например, популярный фикус выделяет белый сок, который может навредить животным или маленьким детям. А красавица-фиалка снискала недобрую славу "мужегона" и скорбного цветка.

К счастью, цветоводы развеивают сомнения в потенциальном вреде алоэ и выносят вердикт: держать растение дома не только можно, но и нужно.

Алое вера (фото: pixabay)

Почему растение очень полезно?

Столетник или алоэ – одно из самых полезных для домашнего использования растений. Этим комнатным растением можно оздоравливаться, использовать его для декора, а также для энергетического благополучия семьи.

Эзотерики говорят, что алоэ обладает свойством исцелять энергетику дома и вносить гармонию в отношения между домочадцами. Алоэ фильтрует отрицательную энергию, наполняя дом позитивом, добром и уютом.

Сок алоэ наделяют целебными свойствами. Недаром его экстракт активно используют в фармакологии и косметологии.

Алое древовидное (фото: pixabay)

Какой вид алоэ выбрать?

Самыми популярными видами являются алоэ вера и древовидное алоэ. Первое имеет прикорневую розетку и не вырастает высоким, второе же имеет ствол и может вырастать очень высоким.

Обе разновидности одинаково целебны. Какой из них выбрать, зависит только от ваших предпочтений.