ua ru
Сб, 29 жовтня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Ось чому в домі не можна тримати фікуси

Новость на русском →
Субота 29 жовтня 2022 18:03
Ось чому в домі не можна тримати фікуси Колаж РБК-Україна: Фікус може нести шкоду в оселю
Автор: Світлана Мащенко

Фікус - непримхлива кімнатна рослина, яка може стати вашим зеленим другом на багато років. Якщо каучуконосний (або робуста) з великим овальним листям вирощували ще наші бабусі, то фікус Бенджаміна з дрібними листочками і його підвиди увійшов у культуру нашого квітникарства нещодавно. Але є щодо фікусів і протипоказання.

Чому варто відмовитися від рослини вдома - читайте нижче в матеріалі Styler.

Фікус називають мужегоном

За народними прикметами, фікус - не дуже вдала рослина в будинку, адже вона може відлякувати чоловіків і вносити в сім'ю розлад.

Кажуть, що рослина приносить в дім скандали, з'ясування стосунків, плітки, заздрість.

Якщо власниця фікусу самотня жінка, їй буде складно знайти собі партнера, адже фікус відлякує чоловіків.

У той же час східні вірування, а саме звідти родом квітка, кажуть, що фікус в домі це удача, достаток, мир, лад, і що квітка навіть допоможе завагітніти.

У будь-якому випадку, згідно з прикметами, фікус краще поставити на кухні, а не в спальні - так він може привертати грошову енергію.

Ось чому в домі не можна тримати фікуси

Фото: Фікус каучуконосний, або робуста (rastenievod)

Не лише прикмети не люблять фікус

Білий сік, що виділяється при пошкодженні фікуса, отруйний.

Навіть якщо ви не вірите в прикмети, рослину краще тримати повище й подалі від дітей і домашніх тварин, які люблять погризти зелені листочки.

Чим фікус може бути корисний

Експерти кажуть, що листя фікуса можуть поглинати шкідливі речовини: бензол, фенол, формальдегід.

Місце для фікуса має бути досить освітленим, але без прямих сонячних променів і протягів.

І краще не переставляйте фікус. Наприклад Бенджаміна може навіть скинути листя на новому місці.

Ось чому в домі не можна тримати фікуси

Фото: Фікус Бенджаміна (rastenievod)

Також читайте, чому в домі не можна тримати герань, або пеларгонію.

Крім того ми писали про суперзасіб, який зробить ваші кімнатні рослини дуже пишними і гарними.

Читайте РБК-Україна в Google News
Рослини сад и огород