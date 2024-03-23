Чи можна розлучитись в Україні, якщо шлюб укладений за кордоном: пояснення юриста

Чи в Україні можна розірвати шлюб, укладений за кордоном

"До нас звернулась громадянка України із питанням про те, чи може вона тут розірвати шлюб, який уклали у Польщі із громадянином Алжиру. У такому разі, розлучатись треба у країні, де було укладено шлюб. В Україні такий шлюб не можна розірвати, бо його не легалізовували, а ще ця пара не проживала у нашій державі певний період часу, тому прив'язки до українських судів немає", - пояснює адвокат Марія Левченко.

Вона радить українцям, які опинились у подібних ситуаціях, шукати адвокатів для розлучення у тій країні, де був укладений шлюб.

Чи можна за кордоном отримати розлучення, якщо шлюб був укладений в Україні

Українці, які переїхали тимчасово за кордон, можуть дистанційно розірвати шлюб, який був укладений в Україні.

Для цього потрібно подати документи через офіційного представника, або ж подати через Укрпошту або через систему електронний суд. При цьому справу не розглядають онлайн, процес відбувається стандартно.

Перебувати на засіданні можна за допомогою відеозв'язку, якщо ваша присутність буде визнана обов'язковою у судовому порядку. Втім такі вимоги бувають вкрай рідко. У більшості випадків можна брати участь у будь-якому судовому процесі в Україні через представника, просто звернувшись до адвоката чи юриста