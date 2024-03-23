UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Чи можна розлучитись в Україні, якщо шлюб укладений за кордоном: пояснення юриста

Як розлучитись, якщо шлюб був укладений за кордоном (фото: Freepik)
Автор: Василина Копитко

В українців, які уклали шлюб за кордоном з іноземцями, нерідко виникає питання, як тепер розлучитись і чи можна це зробити в Україні? Додаткові труднощі виникають, якщо пара після одруження ще й переїхала в іншу країну.

Про те, чи можна такі шлюби розірвати в Україні, пояснює РБК-Україна (проект Styler) із посиланням на публікацію Адвокатського бюро "Пані в законі" в You Tube.

Чи в Україні можна розірвати шлюб, укладений за кордоном

"До нас звернулась громадянка України із питанням про те, чи може вона тут розірвати шлюб, який уклали у Польщі із громадянином Алжиру. У такому разі, розлучатись треба у країні, де було укладено шлюб. В Україні такий шлюб не можна розірвати, бо його не легалізовували, а ще ця пара не проживала у нашій державі певний період часу, тому прив'язки до українських судів немає", - пояснює адвокат Марія Левченко. 

Вона радить українцям, які опинились у подібних ситуаціях, шукати адвокатів для розлучення у тій країні, де був укладений шлюб.

 

Чи можна за кордоном отримати розлучення, якщо шлюб був укладений в Україні 

Українці, які переїхали тимчасово за кордон, можуть дистанційно розірвати шлюб, який був укладений в Україні.

Для цього потрібно подати документи через офіційного представника, або ж подати через Укрпошту або через систему електронний суд. При цьому справу не розглядають онлайн, процес відбувається стандартно.

Перебувати на засіданні можна за допомогою відеозв'язку, якщо ваша присутність буде визнана обов'язковою у судовому порядку. Втім такі вимоги бувають вкрай рідко. У більшості випадків можна брати участь у будь-якому судовому процесі в Україні через представника, просто звернувшись до адвоката чи юриста

Читайте також про те, які гарантії для партнерів передбачені законом у випадку шлюбу "без штампа в паспорті".

Раніше ми писали про те, як оформляти майно у шлюбі, щоб його не ділити при розлученні.

Читайте РБК-Україна в Google News
Поради юристаРозлучення