Шлюб "без штампа" в паспорті: які гарантії для партнерів передбачені законом

Все більшої популярності набирає варіант шлюбу без реєстрації у РАЦСі, коли партнери проживають разом, мають спільний побут, але не оформляють ці стосунки документально. Чи можуть у цьому випадку співмешканці претендувати на спільне майно у разі розірвання стосунків?

Відповідь на це питення дає РБК-Україна (проект Styler) із посиланням на публікацію адвоката Мар'яна Сащука в Instagram.

Які гарантії передбачені у шлюбі "без штампа" в паспорті

"Більшість чомусь під цивільним шлюбом має на увазі проживання пари, яка не пройшла реєстрації і не має свідоцтва про шлюб. Правильніше це називати не громадянським чи цивільним шлюбом, а фактичними стосунками, спільним проживанням однією сім'єю, або просто фактичним шлюбом", - говорить адвокат.

Ознаками такого шлюбу є спільне проживання, спільний побут та взаємні права та обов'язки без реєстрації шлюбу.

"На превеликий подив шлюб без реєстрації також захищений законом. Учасники такого шлюбу дійсно мають певні гарантії, які стосуються спільно нажитого майна, аліментів і навіть спадщини. Тобто майно, набуте за час спільного проживання пари, можна вважати власністю обох і навіть його можна поділити. Такі співмешканці можуть за певних умов вимагати одне в одного аліменти", - каже Сащук.

Крім того, вони навіть можуть бути спадкоємцями один одного.

Додамо також, що зараз можна укласти шлюб у прискореному порядку. Для цього потрібно авторизуватися на порталі "Дія" та перейти у розділ "Сім'я". Обрати послугу "Заява про шлюб". Заповнити заяву. Тут можна обрати час та місце реєстрації шлюбу, церемонію у святковій залі та інші додаткові послуги.

Наголосимо також, що навіть за відсутності військового квитка у реєстрації шлюбу не відмовляють. При реєстрації відбувається зміна цивільного стану і про це повідомляється ТЦК. Але це не означає, що військкомат одразу направляє повістку щойно одруженому чоловікові.