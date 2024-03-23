Можно ли развестись в Украине, если брак заключен за границей: объяснение юриста

Можно ли в Украине расторгнуть брак, заключенный за границей

"К нам обратилась гражданка Украины с вопросом о том, может ли она здесь расторгнуть брак, заключенный в Польше с гражданином Алжира. В таком случае, разводиться надо в стране, где был заключен брак. В Украине такой брак нельзя расторгнуть, потому что его не легализовывали, а еще эта пара не проживала в нашем государстве определенный период времени, поэтому привязки к украинским судам нет", - объясняет адвокат Мария Левченко.

Она советует оказавшимся в подобных ситуациях украинцам искать адвокатов для развода в той стране, где был заключен брак.

Можно ли за границей получить развод, если брак был заключен в Украине

Украинцы, переехавшие временно за границу, могут дистанционно расторгнуть брак, заключенный в Украине.

Для этого нужно подать документы через официального представителя, или же подать через Укрпочту или через систему электронный суд. При этом дело не рассматривают онлайн, процесс проходит стандартно.

Находиться на заседании можно с помощью видеосвязи, если ваше присутствие будет признано обязательным в судебном порядке. Однако такие требования бывают крайне редко. В большинстве случаев можно участвовать в любом судебном процессе в Украине через представителя, просто обратившись к адвокату или юристу